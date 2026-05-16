Fallece chofer de combi incendiada por extorsionadores en Santa Anita: sufrió quemaduras en el 80 % del cuerpo

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El transporte público continúa siendo víctima de las organizaciones criminales que se dedican a la extorsión y al sicariato. Esta vez, delincuentes quemaron una combi en Santa Anita tras negarse al pago de cupos a pesar que el conductor se encontraba dentro.

El conductor se encontraba durmiendo dentro de su unidad, cuando de pronto aparecieron sujetos desconocidos, que se acercaron al vehículo y le prendieron fuego. La víctima sufrió quemaduras en el 80 % del cuerpo y fue trasladada al hospital Bravo Chico, donde falleció horas después. La Policía investiga el atentado como un posible caso de extorsión contra transportistas de la zona.

Chofer de combi muere tras ser quemado

Luego de varios días de lucha, la víctima, Jorge Hanan Pazamora, de 44 años, perdió la vida tras permanecer internado con el 81% de su cuerpo quemado en la unidad de aislamiento del Hospital Hipólito Unanue.

La información fue confirmada tanto por sus familiares como por el hospital, que a través de un comunicado informó que, pese a los esfuerzos, el transportista falleció debido a la gravedad de las lesiones y quemaduras que presentaba.

Comunicado HNHU

Se encontraba conectado a un respirador artificial y en estado crítico, luego de que la combi donde dormía fuera incendiada por despiadados extorsionadores presuntos integrantes del "Clan del Norte", quienes incluso grabaron el ataque antes de huir en motocicletas.

"El Clan del Norte" exige pago de cupos

De acuerdo a los reportes, la unidad se encontraba estacionada a las afueras de una vivienda en la urbanización Las Praderas en Santa Anita. Cerca de las 3 de la madrugada, delincuentes llegaron hasta este punto y le prendieron fuego a la unidad a pesar que el chofer se encontraba descansando al interior.

El transportista había advertido a sus sobrinos que la línea 505, que cubre la ruta Óvalo Santa Anita hasta Ceres, era víctima de extorsión. A través de mensajes y videos en WhatsApp, la banda denominada "El Clan del Norte" les exigen un pago inicial de 200 soles a modo de inscripción inicial y luego un cobro diario de 20 nuevos soles.

Además, familiares de la víctima indicaron que los transportistas que operan en esa zona de Lima Este son víctimas de extorsión desde hace tres años.

Mientras la familia se prepara para darle el último adiós, las cámaras de seguridad que registraron la huida de los delincuentes en los alrededores del Parque 4 de la Asociación Las Praderas de Santanita serán determinantes para la captura de los delincuentes.