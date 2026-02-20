TC habría cometido prevaricato al anular sentencia de Daniel Urresti, afirma abogado de IDL

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este viernes 20, se conoció que Daniel Urresti saldría en libertad en las próximas horas luego que el Tribunal Constitucional anulara la sentencia en su contra. Ante ello, el penalista de IDL, Juan José Quispe, señaló que el TC cometió prevaricato.

"TC está engañando a la población", afirma abogado de IDL

El exministro del Interior cumplía su sentencia de 12 años desde abril del 2023 por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y la tentativa de asesinato del también hombre de prensa Eduardo Rojas, hechos ocurridos en Ayacucho en 1988, cuando Urresti era capitán del Ejército.

En entrevista para Exitosa, Quispe manifestó que el Tribunal Constitucional ha emitido un juicio arbitrario en el fallo que anuló sentencia del político.

"Yo creo que el TC no solamente se ha avocado a un proceso que estaba en trámite por el Poder Judicial, sino que ha cometido prevaricato. El Tribunal se está convirtiendo en una cuarta instancia y no está aplicando los tratados y convenios internacionales", sostuvo el letrado.

El penalista afirmó que el máximo órgano constitucional "está engañando a la población" al señalar que el militante de Podemos Perú fue sentenciado por el delito de lesa humanidad, sino que "ha sido condenado por el artículo 152 del Código Penal de 1924", que sanciona el delito de secuestro.

En ese sentido, el penalista señaló que Daniel Urresti fue condenado por el artículo 152 del Código Penal de 1924, que tipifica y sanciona el delito de secuestro, lo cual, según sostiene, no corresponde.

"La categoría, por la naturaleza, por la forma abominable de cómo se cometió el hecho contra el periodista Bustíos, al cual le metieron una dinamita y lo destrozaron, se considera, a nivel internacional, como un delito de lesa humanidad", aseguró.

Finalmente, Quispe afirmó que, para el equipo de abogados de IDL, Urresti "sigue siendo delincuente que ha salido por un beneficio progresal".

Saldría en libertad la próxima semana

En diálogo con Exitosa, el abogado de Daniel Urresti, Miguel Ángel Soria, indicó que ya fueron notificados del fallo del TC, el cual saludaron. En esa línea, el letrado indicó que su cliente se encuentra recuperándose de una operación al cerebro.

Además, señaló que Urresti recuperará su libertad en los próximos días, ya que el expediente tiene que ser llevado al Poder Judicial y luego la misma Sala que lo condenó deberá ordenar su excarcelación.