¡Paulo Londra arrasa en Lima! Entradas de preventa se agotan en tiempo récord e inicia la venta general.

El fenómeno Paulo Londra volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria. La superestrella urbana agotó en tiempo récord las entradas de preventa para su esperado concierto del 29 de agosto de 2026 en el Estadio Nacional, generando gran expectativa entre sus seguidores peruanos.

La preventa exclusiva con tarjetas Interbank, realizada el 20 de febrero a través de Teleticket, se convirtió en un verdadero éxito, con miles de fans conectados desde tempranas horas para asegurar su lugar en lo que promete ser uno de los conciertos más importantes del año.

Tras el rotundo éxito de la preventa, la organización confirmó el inicio de la venta general, ahora disponible con todos los medios de pago a través de la plataforma Teleticket. El concierto marcará un hito en la carrera del artista argentino, ya que será la primera vez que se presente en uno de los recintos más emblemáticos del Perú: el Estadio Nacional.

Las siete zonas habilitadas ofrecen opciones que van desde la experiencia más cercana al escenario hasta tribunas con vista panorámica, adaptándose a distintos presupuestos.

La gran trayectoria de Paulo Londra

Paulo Londra no solo es uno de los artistas más influyentes de la música urbana en español, sino también un fenómeno global. Con millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y múltiples éxitos que han dominado rankings internacionales, el cordobés ha logrado consolidar una carrera marcada por la autenticidad y la conexión directa con su público.

Temas como "Adán y Eva", "Nena Maldición", "Tal Vez" y muchos más forman parte de una lista de canciones que acumulan miles de millones de reproducciones. Su regreso a los escenarios con la gira internacional "Next Rounds Tour" ha generado llenos totales en diversas ciudades de América Latina y otros continentes.

El Estadio Nacional será testigo de una noche cargada de energía, emoción y un repertorio que repasará sus mayores éxitos, en un espectáculo que promete producción de primer nivel y una puesta en escena impactante.

La organización recomienda a los fans adquirir sus entradas con anticipación durante la venta general, ya que todo indica que el concierto podría colgar el cartel de sold out en los próximos días.