Actualidad
Pide más recursos

Elecciones 2026: JNE solicita S/ 1736 millones adicionales para reforzar fiscalización y logística

La gerente general del organismo, Gina Salazar, explicó que el presupuesto se repartirá entre ONPE, JNE y RENIEC, y permitirá contratar más de 45 mil fiscalizadores a nivel nacional.

Recursos serían destinados al desarrollo logístico complicado para los próximos
Recursos serían destinados al desarrollo logístico complicado para los próximos (Composición Exitosa)

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/02/2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó al Estado un presupuesto adicional de S/ 1736 millones para garantizar el desarrollo de los comicios generales de abril de 2026. La gerente general del organismo, Gina Salazar, detalló que el monto será distribuido entre las tres entidades del sistema electoral: ONPE, JNE y RENIEC.

Según precisó Salazar en diálogo con Exitosa, la ONPE requiere alrededor de S/ 1200 millones, el JNE solicita S/ 403 millones, y el RENIEC unos S/ 50 millones.

"Estas elecciones son realmente complejas, porque vamos a elegir a 36 planchas presidenciales, 38 partidos, senadores... Esa cantidad de personas demanda una mayor fiscalización", señaló.

Fiscalización reforzada

Uno de los principales destinos del presupuesto será la contratación de más de 45 mil fiscalizadores a nivel nacional, más del doble los 20 mil que usualmente se empleaban en procesos anteriores.

La funcionaria explicó que, mientras antes se asignaba un fiscalizador por cada seis mesas de votación, ahora se tendrá uno por cada dos mesas, lo que permitirá un control más exhaustivo en los locales de sufragio.

"Tenemos la demanda de la fiscalización de los locales de votación. Ahora vamos a contratar un poco más de 45 mil fiscalizadores a nivel nacional", enfatizó.

Recuento de votos y nueva logística

Otro aspecto novedoso será la implementación del recuento de votos, un procedimiento que no se aplicaba en elecciones pasadas. Hasta ahora, la ONPE custodiaba las actas electorales y, en caso de impugnación, estas eran remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Sin embargo, en estas elecciones también se resguardarán las cédulas, que antes se destruían, para que puedan ser recontadas públicamente en caso de disputa. Este cambio implica una logística adicional: transporte, seguridad, infraestructura tecnológica y almacenamiento, lo que incrementa los costos operativos.

Jurados Electorales Especiales

Salazar recordó que, además de las elecciones generales, este año se realizarán las elecciones regionales el próximo 4 de octubre. Para ello, el JNE tiene el mandato legal de instalar 91 Jurados Electorales Especiales en todo el país. Sin embargo, por falta de recursos, solo se han juramentado 28, que actualmente trabajan de manera remota a la espera de financiamiento para su plena implementación.

El pedido de recursos refleja la magnitud y complejidad de los comicios de 2026, que incluyen elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales. La apuesta por reforzar la fiscalización y garantizar transparencia responde a la presión social por procesos electorales confiables.

Sin embargo, el elevado monto solicitado abre un debate sobre la sostenibilidad fiscal y la capacidad del Estado para cubrir estas demandas en un contexto de crisis política y económica.

