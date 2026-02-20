Natalie Vértiz cierra la posibilidad de tener otro bebé con Yaco Eskenazi: "Las maternidad es difícil"

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalie Vértiz habló abiertamente sobre la posibilidad de volver a convertirse en madre junto a su esposo Yaco Eskenazi. La modelo confesó que la maternidad no es fácil de sobrellevar y, por eso, ha decidido que de momento no piensa tener otro hijo, aunque tampoco descartó la posibilidad de volver a intentarlo en el futuro.

Natalie cierra la fábrica con Yaco

La ex Miss Perú se presentó en el pódcast de Magaly Medina y, ante la consulta sobre volver a llamar a la cigüeña, dijo que lo descarta completamente, a pesar de que muchas personas le han insinuado que debería intentar tener una hija, ya que sus dos retoños son hombres.

"Todo el mundo me dice: '¿La bebita para cuándo?'. Pero ¿cómo así? La maternidad, tan romantizada y tan linda y hermosa, también es súper difícil", dijo en un inicio.

La modelo hizo una catarsis sobre el significado de convertirse en madre nuevamente, afirmando que tener un tercer bebé significaría hacer un pare en su carrera, especialmente después de dar a luz, etapa que considera la más importante y sacrificada como mamá.

"Además, implica parar, aunque tú no quieras. Quizá no cuando estás con una panza, pero sí tienes que hacer una pausa. Yo me acuerdo que los primeros meses con mi segundo hijo fueron muy duros, yo creo que hasta tuve depresión postparto", agregó.

Natalie también reflexionó sobre las implicancias económicas que significaría volver a embarazarse. Además, considera que actualmente tiene un ritmo de vida en el que sus hijos están creciendo y ella puede dedicarse por completo a su trabajo y a su familia.

Natalie confía ciegamente en Yaco

Hace unos días, Natalie y Yaco se quedaron en llamada con Laura Spoya durante el programa 'La Manada'. En medio de la conversación, Laura le preguntó directamente a Natalie si en algún momento llegó a pensar que su esposo podía ser a quien Magaly expuso la noche del lunes.

Ante la pregunta, la ex Miss Perú aseguró que estaba convencida de que el padre de sus hijos no le había sido infiel y hasta afirmó que pone las manos al fuego por él.

"Yo sabía firmemente. Puse las manos al fuego por mi marido que él no era (el del ampay)", indicó, generando una ola de celebración entre los conductores de 'La Manada'.

De esta manera, Natalie Vértiz dejó claro que, aunque no cierra totalmente la puerta a un futuro embarazo, hoy su prioridad es mantener el equilibrio entre su vida familiar y profesional. La modelo apuesta por disfrutar esta etapa con sus hijos y consolidar sus proyectos personales.