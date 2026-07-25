Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner enfrentan denuncia de Sigrid Bazán por insultos en podcast

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner quedaron en medio de la polémica luego de que Sigrid Bazán rechazara los insultos difundidos en su podcast. La excongresista cuestionó que la agresión verbal contra las mujeres fuera presentada como una anécdota graciosa.

Yaco y 'Loco' Wagner en problemas

Todo comenzó durante una reciente emisión del programa digital "Yaco y El Loco", conducido por Yaco Eskenazi y el popular 'Loco' Wagner. En medio de una conversación relajada, Wagner decidió contar una experiencia personal relacionada con un concierto al que había asistido.

Según relató, su esposa habría reaccionado de manera molesta al encontrarlo conversando con la periodista Sigrid Bazán y con Mari Calixtro, actual conductora de ATV.

Al reconstruir aquel momento, Wagner repitió textualmente un insulto que, de acuerdo con su versión, habría utilizado su pareja para referirse a ambas comunicadoras.

La expresión despectiva fue acompañada por risas durante el programa y presentada como parte del tono humorístico del podcast. Sin embargo, el momento no pasó desapercibido.

El fragmento comenzó a circular en redes sociales y rápidamente llegó hasta la propia Sigrid Bazán, quien decidió responder públicamente.

Sigrid Bazán rechaza insultos

Visiblemente incómoda por lo ocurrido, Bazán publicó un video en sus redes para expresar su rechazo. La periodista no solo cuestionó las palabras del 'Loco' Wagner, sino también la reacción de Yaco Eskenazi, quien estuvo presente durante el relato.

"Me parece superbajo que dos personas, una casada con dos hijos, realmente crean que es gracioso insultar a una mujer, o sea, que eso sea el fundamento de su humor", manifestó.

Bazán aseguró que lo sucedido no debía ser tomado como una simple broma y consideró que se trataba de una forma de violencia de género. Asimismo, criticó que su nombre y el de Mari Calixtro fueran utilizados para generar reproducciones, comentarios y polémica en una plataforma pública.

"Si no empezamos a identificar y a diferenciar humor de violencia, estamos retrocediendo como sociedad", afirmó durante su descargo.

Después de que la periodista hiciera pública su molestia, el fragmento del programa fue eliminado de YouTube. También habría sido retirada la imagen de Bazán de la promoción del episodio.

Para la excongresista, esta reacción no fue suficiente y calificó la decisión como "supercobarde", debido a que la publicación principal del podcast continuó disponible.

Así, Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner enfrentan la denuncia pública de Sigrid Bazán por los insultos difundidos en su podcast. Aunque el fragmento fue eliminado tras la controversia, la periodista mantuvo su reclamo y pidió que no se normalice la violencia verbal bajo la excusa del humor.