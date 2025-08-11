Comas: Padre de familia es atropellado por conductor ebrio y sin licencia de conducir

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado sábado 9 de agosto, alrededor de las 8:30 p.m., un sujeto que se encontraba manejando un taxi en completo estado de ebriedad, atropelló a un padre de familia en el cruce de las avenidas Universitaria con Guillermo La Fuente de Comas. Lamentablemente, este conductor no contaba con licencia, ni licencia de propiedad, además de estar bajo los efectos del alcohol.

Chofer en estado de ebriedad atropella a padre de familia en Comas

De acuerdo con el testimonio de una de sus hermanas, la cual fue testigo de lo sucedido, Juan Pablo Sotelo Palacios cruzaba la avenida Universitaria a bordo de una bicicleta. Cuando estaba a punto de llegar a la vereda, apareció este vehículo conducido por Aldo Alberto Quispe Urbina para atropellarlo y arrastrarlo por varios metros.

Producto del violento impacto, el ingeniero de profesión quedó tendido en el pavimento completamente inconsciente. Al percatarse del hecho, la hermana comenzó a pedir ayuda para retener al responsable al punto de ponerse delante del vehículo para que este no se de a la fuga. Sin embargo, estaba quedándose dormido por los efectos del alcohol.

"Mi hermano se encontraba cruzando la avenida Universitaria con Guillermo La Fuente. Se cruza con mi hermana y se saluda y cuando estaba en la berma, este sujeto lo atropella. Lo impacta y lo arrastra varios metros, mi hermano quedó inconsciente casi 40 minutos. Mi hermana pidió auxilio a las personas que se encontraban alrededor y se ha tenido que poner frente al vehículo para que no fugue", indicó la hermana de la víctima a Panamericana.

Exigen que Fiscalía lo acuse

Luego de casi 40 minutos de espera, agentes de la PNP de la Comisaría de Universitaria acudieron al llamado para atender esta emergencia. Además, los paramédicos llegaron a pie para brindar la atención médica necesaria a Sotelo Palacios. Incluso, los familiares revelaron que este fue trasladado hasta el Hospital Marino Molina en camilla y no a bordo de una ambulancia.

A su vez, una de sus hermanas exigió al fiscal a cargo del caso acusar al sujeto responsable del atropello de su hermano antes de que se cumplan las 48 horas donde por ley puede estar detenido.

"Como familiares, pedimos que antes de cumplir el plazo permitido por ley para la detención de este señor, que son de 48 horas, el fiscal Roberto César Ruiz Tabares acuse debidamente y con la severidad que la ley lo faculta. Este señor ha cometido delitos: no tenía brevete, tenía 2.0 grados de alcohol en la sangre, no tenía tarjeta de propiedad, SOAT. Es un peligro público", añadió.

De esta manera, Aldo Alberto Quispe Urbina atropelló a un padre de familia en Comas cuando se encontraba en completo estado de ebriedad. Además, este sujete no tenía licencia de conducir y cuenta con una deuda de más de 8 mil soles en papeletas.