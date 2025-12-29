Chorrillos: Incendio de gran magnitud en chatarrería moviliza 20 unidades de bomberos

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fuerte incendio en Chorrillos encendió las alarmas la noche de este domingo 28 de diciembre, cuando una chatarrería ardió en llamas en la calle San Isidro, dentro de la urbanización Villa Nicolasa.

El fuego, considerado de código 3 obligó al despliegue de 20 unidades de bomberos y dejó a varios vecinos afectados por el humo.

Incendio en chatarrería de Chorrillos

Todo se desató pasadas las 11:30 p.m., cuando un predio que los vecinos llaman chatarrería comenzó a arder.

Un fuerte incendio en Chorrillos encendió las alarmas la noche de este domingo 28 de diciembre, cuando una chatarrería ardió en llamas en la calle San Isidro, dentro de la urbanización Villa Nicolasa.



En cuestión de minutos, el fuego se salió de control porque había mucho material guardado en el lugar, lo que hizo que las llamas se prendieran muy rápido.

La emergencia obligó a que los bomberos activen un código 3, movilizando hasta 20 unidades para controlar el siniestro.

Durante varias horas, se vio a los bomberos usando escalas y mangueras, no solo para apagar las llamas grandes, sino también para controlar las brasas y restos que seguían prendidos dentro de la chatarrería.

Por lo grande que fue el incendio, el COEN lanzó varias alertas durante la noche, mientras la zona quedó acordonada para que nadie corra más peligro.

Cocheras y casas colindantes en riesgo

El incendio no ocurrió en cualquier lugar. La zona afectada es principalmente comercial, con numerosos almacenes y cocheras donde se guardan vehículos de transporte público.

Justo al costado del predio incendiado habían unidades estacionadas, lo que pudo haber desencadenado una situación mucho más grave.

Además, el fuego afectó directamente a un inmueble contiguo que cuenta con habitaciones, sala, techo y azotea.

Los vecinos contaron que los vidrios explotaron por el calor de las llamas y que las familias que viven pegadas a la chatarrería pasaron un buen susto, temiendo que el fuego llegue a sus casas.

Algunos residentes tuvieron que salir de sus viviendas debido al humo, mientras otras personas se acercaron como curiosos a observar cómo se desarrollaba la emergencia.

Chatarrería es una amenaza para vecinos

Lo que más molesta a los vecinos es que, según ellos, no es la primera vez que se prende fuego en ese lugar.

Incluso dicen que ya habían pedido que la chatarrería se mude a otro lugar, porque siempre representa un riesgo.

No solo por el peligro de incendios, sino también por un tema de sanidad, ya que este tipo de locales atrae plagas como ratas, lo que podría generar enfermedades y afectar a quienes viven cerca.

Por suerte, el incendio ya está controlado, aunque los bomberos siguen trabajando para apagar cualquier chispa que quede. Lo peor parece haber pasado, pero los vecinos siguen preocupados.

