Gobierno designa al Gral. César Briceño Valdivia como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Defensa, designó al general de División del Ejército Peruano, César Augusto Briceño Valdivia, como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA).

El nombramiento se enmarca en la Resolución Suprema N.º 101-2025-DE, publicada este lunes 29 de diciembre en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Asume funciones desde enero del 2026

El dispositivo refrendado por el presidente José Jerí Oré y el ministro de Defensa, César Díaz Peche, menciona que el flamante titular del CCFFAA asumirá funciones el jueves 1 de enero del año 2026.

Es importante mencionar que, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley N.º 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, el cargo tendrá vigencia por dos años, con la posibilidad de extenderse únicamente por uno más.

Del mismo modo, su designación obedece a que era el oficial más antiguo dentro del Escalafón del Conjunto de las Fuerzas Armadas y porque el cargo de jefe del Comando Conjunto se encontraría vacante desde el 1 de enero, debido al pase al retiro del actual titular del CCFFAA, Gral. de División David Guillermo Ojeda Parra, quien cumple 40 años de servicios en la institución castrense.

Nombran al nuevo comandante general del Ejército

A través de la Resolución Suprema N.º 102-2025-DE, también publicada este lunes 29 de diciembre, el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, nombró como nuevo comandante general del Ejército al general de División, Oswaldo Martín Calle Talledo, quien reemplaza en el cargo al Gral. de División César Augusto Briceño Valdivia.

Su nombramiento se enmarca en el artículo 6 del Decreto Legislativo N.º 1137, Ley del Ejército del Perú, la cual establece que la designación en el cargo de comandante general del Ejército se da entre los tres generales de División de mayor antigüedad en el Escalafón de Oficiales en actividad.

Asimismo, asumirá funciones desde el próximo 1 de enero por un período de dos años años, según lo que estipula el artículo 10 de la Ley N.º 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas.

De esta manera, el Gobierno renueva al cargo de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Comandancia General del Ejército Peruano, siguiendo los lineamientos de ley correspondientes para ambas entidades castrense.