RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Crítico de José Jerí

Frank Casas sobre inseguridad ciudadana: "Gobierno está trabajando sobre estrategias a ciegas, sin un dato riguroso"

Frank Casas cuestionó que el INEI no divulgue el dato oficial de homicidios en el Perú hace cinco años, situación que le impediría al Gobierno desarrollar una estrategia real contra la inseguridad ciudadana.

Frank Casas / José Jerí.
Frank Casas / José Jerí. Composición Exitosa

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/12/2025

Síguenos en Google News Google News

El experto en materia de seguridad ciudadana, Frank Casas Sulca, cuestionó la forma en que el Gobierno está llevando a cabo su plan de lucha contra la inseguridad ciudadana, aseverado que trabaja sin tener los antecedentes de este flagelo que a diario azota a cientos de peruanos. 

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", cuestionó, además, que desde hace cinco años el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) no publica datos oficiales sobre los homicidios perpetrados en el país, lo que hace que la estrategia del Poder Ejecutivo no tenga asidero.  

Gobierno no tendría una base sólida para afrontar la delincuencia

Para el especialista, la administración del presidente José Jerí no tendría una base sólida para afrontar la delincuencia, debido a la falta de información para planear una estrategia sobre hechos reales. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno entrante debería de tener en cuenta esta déficit para no cometer los mismos errores que estaría ocurriendo actualmente. 

"Lastimosamente, el responsable de darnos los datos más certeros sobre homicidios es el Gobierno y lastimosamente no nos ha dado. Hace más de cinco años, que el INEI no produce el dato oficial de homicidios en el Perú, entonces, básicamente lo que nos están diciendo es que estamos trabajando sobre estrategias pero a ciegas, sin un indicador, sin un dato fehaciente, riguroso, como lo tienen en otros países para medir la situación y evaluar la respuesta del Estado frente a la lucha contra el sicariato", comentó a Exitosa. 

En esa línea, también reveló que el Ejecutivo ha evidenciado de que, por ejemplo, los datos que brinda el Sinadef "no son los más adecuados" para medir el homicidio en el país y que sobre lo desarrollado en sus primeros dos meses de gestión, el balance es todavía "muy negativo" como para determinar si es que existe o no un verdadero plan de lucha contra la inseguridad ciudadana. 

Gobierno designa al Gral. César Briceño Valdivia como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Lee también

Gobierno designa al Gral. César Briceño Valdivia como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

José Jerí: "Somos optimistas que vamos a poder acabar con la delincuencia"

Desde el Centro de Lima, el domingo 28 de diciembre, el presidente José Jerí afirmó que en los primeros días de enero presentará el plan de seguridad y otras "acciones concretas" realizadas por su gobierno en materia de seguridad ciudadana, los cuales estarán vigentes hasta el final de su mandato; es decir, hasta julio del 2026.

"Somos optimistas de que vamos a poder acabar con la delincuencia si seguimos el plan que vamos a presentar. Un plan que no es de un ministerio, un plan multisectorial", precisó.

José Jerí: "Somos optimistas que vamos a poder acabar con la delincuencia"
Lee también

José Jerí: "Somos optimistas que vamos a poder acabar con la delincuencia"

Respecto a los actuales logros de su administración, el mandatario indicó "que se están recogiendo resultados diarios", pero que no son suficientes todavía. Sin embargo, resaltó la labor del Gral. PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, por las últimas capturas de los principales cabecillas de las organizaciones criminales dedicadas a atacar a los transportistas de Lima y Callao

Pese al optimismo mostrado por el jefe de Estado, para el especialista, su plan no tiene una base sólida para desarrollar una lucha más eficiente contra la delincuencia en el país.  

Temas relacionados estrategia Frank Casas INEI inseguridad ciudadana José Jerí

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA