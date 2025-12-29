Intento de feminicidio en Barrios Altos: Mujer termina en UCI tras ser quemada por su pareja

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lo que para muchos fue un día de alegría y celebración, para otros se convirtió en una verdadera pesadilla. Resulta que la mañana del último 25 de diciembre, en plena Navidad, una mujer terminó en UCI luego de ser violentamente atacada por su pareja y prendida fuego delante de sus hijos.

Mujer termina en UCI tras ser quemada por su pareja

Todo comenzó alrededor de las 7:00 de la mañana en la cuadra 14 del jirón Áncash a solo horas de haber recibido la noche buena. Ahí, el sujeto identificado como Rafael Félix Hilario Guido de 41 años , fue en busca de su pareja para inmediatamente agredirla a las afueras de su vivienda.

Fueron varios minutos donde el agresor golpeó y jaloneó a su víctima en plena vía pública por lo que los hechos quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la zona. Incluso, el atacante tomó una botella de vidrio para luego romperla y amenazar a la mujer que intentaba defenderse a toda costa.

Finalmente, ambos ingresaron a la casa donde Hilario Guido habría rociado gasolina sobre el cuerpo de su pareja y luego le prendió fuego frente a sus hijos. Este se retiró tras el hecho, mientras que la mujer volvió a salir a la calle para pedir ayuda a los vecinos quienes acudieron para auxiliarlo.

Lamentablemente, la víctima fue trasladada al Hospital Arzobispo Loayza donde se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a que presenta un importante porcentaje de quemaduras en su organismo.

Familiares exigen captura del agresor

De acuerdo a las declaraciones de familiares a Latina, Rafael Hilario continúa prófugo a pesar de que agentes de la Policía Nacional del Perú fueron a buscarlo a su casa con poco éxito. Estos piden a las autoridades que pueda ser capturado para que rinda cuentas ante la justicia por su accionar el cual habría minimizado en diálogo con un allegado.

"Dejó dicho a otro familiar que las heridas serían leves, pero eso no es cierto. Yo acabo de entrar a UCI a verla y su cara está mal, hinchada, todo su cuerpo está mal. Lo único que parece que se ha salvado un poco es su pierna derecha", indicó un pariente.

A su vez, precisaron que los daños por las quemaduras son más que severos por lo que necesitará un largo tiempo de recuperación.

"Ella está dañada por dentro porque el líquido ingresó también por su garganta. Hoy a las 8 de la mañana entró a una cirugía y la doctora nos ha dicho que es un proceso muy largo. Solo nos queda esperar", agregaron.

En resumen, una mujer terminó en UCI tras presentar graves quemaduras en su cuerpo por el ataque perpetrado por su pareja en plena Navidad.