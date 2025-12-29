Incendio en residencia de adultos mayores dejó al menos 16 fallecidos: Investigan las causas del siniestro

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Una trágica noticia ha generado conmoción internacional. Un incendio en una residencia de ancianos dejó un saldo preliminar de 16 personas fallecidas. Las autoridades investigan la causa del fuego y así determinar las responsabilidades del caso.

Incendio en residencia de ancianos: Reportan 16 víctimas

A solo días de celebrarse Año Nuevo, un nuevo siniestro deja en luto a varias familias. Según los primeros reportes, el fuego comenzó alrededor de las 8:30 p.m., del último domingo, 28 de diciembre, en una casa de un solo piso en Manado, en la provincia indonesia de Sulawesi del Norte. Varias personas que vivían cerca al asilo vieron el humo y ante la emergencia dieron aviso a las autoridades.

El portavoz de la Policía de Célebes Norte, Alamsyah Hasibuan, señaló a 'Europa Press' que todo ocurrió mientras los residentes dormían y que los vecinos trataron de rescatar a varios ocupantes, pero lamentablemente, el fuego avanzó rápidamente y no permitió que todos salgan con vida.

El jefe de la agencia local de bomberos y rescatistas, Jimmy Rotinsulu, confirmó que el siniestro dejó un saldo de 16 personas fallecidas, que fueron hallados dentro de las habitaciones de la residencia. Además de las víctimas, los equipos de auxilio evacuaron a 12 personas ilesas y las trasladaron a un hospital cercano para una revisión médica preventiva.

"El equipo en el lugar ha confirmado que el número de muertos actualmente es de 16", expresaron las autoridades de Indonesia, lamentando lo ocurrido.

Causas del incendio bajo investigación

El incendio fue extinguido por los equipos de bomberos cerca de una hora después de que se diera aviso de lo ocurrido. Las autoridades han concentrado los esfuerzos en la investigación del origen del fuego y el portavoz policial, subrayó que se mantiene una colaboración directa con los familiares de las víctimas, quienes esperan que se esclarezcan los hechos para determinar las responsabilidades del caso.

Hasibuan señaló que se están siguiendo los protocolos de coordinación interinstitucional para asegurar que los procesos se realicen de acuerdo a las normativas vigentes y con atención a las familias involucradas, según detalló Europa Press.

Otra tragedia internacional: Incendio en Hong Kong

Esta noticia ocurrida en Indonesia pone nuevamente en la mesa una tragedia que ocurrió el 26 de noviembre: el incendio en el complejo de viviendas Wang Fuk Court, en Hong Kong, que dejó más de 100 muertos y 2100 damnificados.

En aquel entonces, las autoridades de Hong Kong informaron que al menos 13 personas han sido detenidas por presunto homicidio imprudente, en medio de una investigación penal conjunta de la Policía hongkonesa y la Comisión Independiente contra la Corrupción, que apunta a graves irregularidades en las obras de rehabilitación exterior.

Incendio en edificios en Hong Kong.

Tras esta tragedia, nuevamente se reportó una emergencia, pero ahora en Indonesia, donde un incendio se dio en una residencia de ancianos, dejando un saldo preliminar de al menos 16 fallecidos. El caso sigue bajo investigación policial.