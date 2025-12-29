Terror en SMP: Hombre fue asesinado a balazos y arrojado en descampado de la zona de Chuquitanta

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Pese a la extensión del estado de emergencia en Lima y Callao, las muertes continúan dándose debido a la crisis de inseguridad que se vive. Esta vez, el cadáver de un hombre fue encontrado en San Martín de Porres tras haber sido asesinado y arrojado en un descampado del distrito.

Cadáver es encontrado en descampado de SMP

De acuerdo a las primeras informaciones de la PNP, integrantes del serenazgo de SMP fueron alertados por los vecinos alrededor de las 11:30 de la noche del domingo 28 de diciembre. El cuerpo exactamente se encontraba en el cruce de las calle Las Torres con prolongación Naranjal en la ya conocida zona de Chuquitanta.

Según los primeros reportes, el cadáver sería de un hombre de 35 años aproximadamente el cual presenta cerca de siete disparos. Dos de ellos impactaron en la cabeza, mientras que tres se dieron en el pecho y el resto en las extremidades.

La víctima presenta diversos tatuajes, pero aún no ha podido ser identificado. Agentes de la Policía Nacional del Perú, exactamente de la comisaria de Pro, acudieron para atender esta emergencia e iniciar con las investigaciones de rigor.

Vecinos piden mayor iluminación y reforzar seguridad

Vecinos señalan que esta es la cuarta persona encontrada en ese lugar de SMP en lo que va del 2025. La zona es un descampado donde suelen arrojar cuerpos y ejecutar a personas sin que nadie se percate debido al falta de iluminación y alumbrado público.

A su vez, las anteriores víctimas presentaron signos similares ya que todas habían sido baleadas y otras hasta torturadas para luego ser abandonadas en dicho punto. De acuerdo a las versiones, un grupo de sujetos llegaron a bordo de un vehículo, dispararon y huyeron a toda velocidad del lugar.

La Depincri del sector también se hizo presente en el lugar iniciando con la diligencias. De acuerdo a las primeras hipótesis, el móvil de este crimen se trataría por guerra entre bandas o un presunto ajuste de cuentas por la modalidad del mismo.

