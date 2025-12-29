¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? AQUÍ el tipo de cambio de este lunes, 29 de diciembre

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar influye en la economía diaria de las personas y empresas en el país, por lo cual, es ideal conocer este dato antes de comprar o vender la divisa en la jornada de este lunes, 29 de diciembre, y así evitar pérdidas o afectaciones a tus finanzas.

Precio del dólar en Perú este lunes 29

El comportamiento del dólar no solo es un tema para economistas, ya que afecta tus decisiones de ahorro, inversión y consumo. Por ello, mantenerse informado sobre cuál es su valor actual es clave, lo que te permitirá tomar decisiones estratégicas y anticiparte a cambios que puedan afectar tu economía.

Además, recuerda que las fluctuaciones en el valor de esta moneda extranjera tienen un efecto dominó en las importaciones y exportaciones de países de todo el mundo. Un dólar en alza puede aumentar el valor de los ahorros, mientras que una baja puede reducirlo, es así que quieres proteger ese dinero, lo ideal es siempre consultar el tipo de cambio.

Existen entidades oficiales que te permitirán saber cuál es el comportamiento de esta divisa en Perú, entre ellos, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que cuando hay un desbalance abrupto en el mercado de las monedas, lo que hace es comprar o vender para contrarrestar esta fluctuación. Del mismo modo, sube o baja la tasa de referencia y utiliza otros instrumentos monetarios que buscan mantener la inflación bajo control y la economía estable.

Otra institución que brinda un reporte diario sobre los valores del dólar es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que te mostramos a continuación:

JUEVES, 25 DE DICIEMBRE COMPRA VENTA S/ 3.359 S/ 3.369

El dólar en Perú inicia la semana con una leve variación, en comparación al miércoles 24 de diciembre, donde la compra era de S/ 3.362 y S/ 3.371 para la venta. Ten en cuenta que el tipo de cambio revelado por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días.

Tipo de cambio del dólar paralelo

Otros valores que debes tener en cuenta al momento de querer comprar o vender dólares, es los del mercado paralelo o las principales casas de cambio. Es así que según el portal cuantoestaeldolar.pe, el valor del dólar es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.355 | Venta S/ 3.375.

Precio del dólar Sunat y paralelo.

¿Por qué varía el precio del dólar?

Dentro de la economía peruana nosotros podemos observar sectores como el comercio exterior y el turismo en el cual se utiliza el dólar estadounidense, pero debemos recordar cuáles son los factores que influyen en su tipo de cambio y comportamiento:

Política monetaria de EE. UU. : Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta, puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio.

como el cobre y el oro, que Perú exporta, puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio. Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.

como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie. Intervención del BCRP: Puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

Saber el precio del dólar antes de comprar o vender es crucial para maximizar el valor de tu dinero, por ello, te revelamos cuál es su fluctuación en la jornada de este lunes, 29 de diciembre.