Terror en SJM: Presuntos extorsionadores asesinan a balazos a dueño de flota de mototaxis

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Los ataques contra transportistas continúan, como muestra del avance de la extorsión en nuestra capital. Esta vez, la víctima fue el dueño de una flota de mototaxis quien fue asesinado en la puerta de su domicilio, ubicado en la cuadra 5 de la calle Julio Bellido, en San Juan de Miraflores, en donde se registraron hasta 14 disparos.

Asesinato a balazos

Se trata de Michael Hurtado Flores de 55 años, quien había salido de su vivienda para comprar en una bodega alrededor de las 19:30 horas, sin embargo, fue interceptado por sujetos que llegaron hasta la zona a bordo de una motocicleta. En el encuentro, los individuos no dudaron en disparar contra el hombre a sangre fría.

El hecho se registró en plena vía público y en presencia de los vecinos, quienes atestiguaron el asesinato a mano armada. Además, los vecinos contaron que no es la primera vez que se registra un hecho delictivo en la zona, pues hace un tiempo y a habían robado a una joven.

"Agradezco a Dios porque eran tantas balas, como canchita pop corn así soltaron las balas. Yo estaba con mi amiga allá dentro [de la tienda], en la puertita y felizmente el chico, que descanse en paz, no se asomó. Estaba escapándose corriendo. Felizmente no salimos, porque eran tantas balas, nos hubieran podido matar y ahora tendríamos tres muertos", contó una testigo.

La víctima era dueño de flota de mototaxis

Hurtado Flores era propietario de un total de 70 unidades de mototaxis, las que alquilaba diariamente. Tras el ataque, la Policía Nacional del Perú cercó casi media cuadra para que los peritos de criminalista realizaran las diligencias preliminares en presencia del representante del Ministerio Público. Los especialistas en criminología encontraron 15 casquillos de bala.

Las autoridades sostienen la hipótesis de que el ataque se habría dado como resultado de extorsiones, pese a ello las causas del asesinato aún son materia de investigación. Las dos cámaras de seguridad de la zona será vitales para dar con los culpables.

De comprobarse las sospechas de los efectivos policiales, el caso se sumaría a los 32 casos de homicidios de transportistas que se negaron a pagar cupos extorsivos en la capital, según estadística de PNP. Es en medio de esta preocupante situación que el dueño de una flota de mototaxis fue asesinado a balazos en San Juan de Miraflores.