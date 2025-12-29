Chorrillos: Incendio en almacén de chatarra habría sido provocado por extorsionadores, según dueño del local

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El dueño de un almacén de chatarra en Chorrillos aseguró que el incendio en su local, ocurrido durante la noche del domingo 28 de diciembre y calificado de código 3, habría sido provocado por extorsionadores.

El siniestro de grandes proporciones se registró minutos antes de la medianoche en la calle San Isidro, en la zona conocida como Villa Nicolás. Hasta el lugar, llegaron cerca de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para tratar de controlar esta emergencia.

Falta de pago de cupos habría originado incendio

Exitosa pudo conocer que, a horas de la mañana del día lunes 29 de diciembre, el voraz incendio ya está controlado. Sin embargo, el dueño del almacén declaró que no habría sido casual, sino provocado por extorsionadores que vienen amenazándolo.

"Los extorsionadores a mí me han tirado una granada al lado izquierdo y lado derecho (del almacén), yo les he visto. Yo les decía "por favor, no", pero respondían que me debía poner en orden", reveló por la noche.

Según mencionó, dadas las amenazas de los delincuentes, el empresario debe pagar una cuota de inicial de 200 mil soles como si se tratara de una matrícula de un colegio o universidad y una cuota mensual de 2 mil soles. Debido a que este pago no se habría realizado, los extorsionadores le habrían quemado su almacén.

Dueño de almacén denuncia extorsiones.

En ese sentido, hizo un llamado al presidente interino José Jerí y demás autoridades para frenar la ola de extorsiones y sicariato que los empresarios vienen sufriendo durante los últimos meses en todo el país.

"¿Dónde está el presidente Jerí? Yo tengo que vivir así. Tenemos un trabajo de juntas vecinales para erradicar todas la desgracias. Esto ha sido ocasionado. Tengo pozo de agua, tengo todo, y mis vehículos son los que se han quemado", manifestó.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas, solo daños materiales y casas afectadas, ubicadas alrededor del almacén. Los bomberos continúan haciendo la remoción de los escombros y también haciendo el enfriamiento de la zona.

Bomberos enfrentaron falta de agua para controlar siniestro

Por su parte, se ha informado que los bomberos han presentado diversas dificultades en horas de la madrugada mientras venían realizando sus labores en este almacén, que aun cuenta con considerable material combustible. Una de ellas es fundamental: la falta del recurso hídrico.

Además, ya por la mañana, ha ingresado un cargador frontal de tamaño grande para remover estos montículos que incluyen cartones y papeles que, al contacto con el fuego, generan combustible inmediato.

También se pudo observar balones de gas domiciliarios de 10 kilos en medio de estos montículos de residuos, lo cual aun representa un riesgo.