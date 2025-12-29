Defensoría del Pueblo exhorta a INDECI a garantizar la operatividad del Sistema de Alerta Sísmica

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo solicita la urgente implementación del Sistema de Alerta Sísmica al Instituto Nacional de Defensa Civil para no poner en riesgo a la población ante sismos, en el marco de los movimientos telúricos registrados el último fin de semana.

Sismos en Áncash demostró deficiencia

A raíz de los últimos sismos de gran magnitud que se han registrado, principalmente en Áncash, la Defensoría detalló que desde el 2024 advierten de la falta de una implementación efectiva del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) y del Sistema de Alerta Sísmica Peruana (Saspe) por parte de INDECI.

"Estos mecanismos tienen como finalidad garantizar la protección oportuna de la población frente a la ocurrencia de sismos; sin embargo, hasta la fecha persisten diversos factores que limitan su adecuado funcionamiento", detallan.

Para la institución, la situación se ha visto evidenciada durante el sismo de magnitud 6.0 ocurrido a 67 kilómetros de Chimbote, en la provincia de Santa, en Áncash, pues el Saspe no activó las sirenas de advertencia ni la emisión de alerta temprana mediante el Sismate.

"La ausencia de estas señales preventivas impidió que la población cuente con una alerta oportuna, lo que pone en riesgo la efectividad del sistema y refuerza la necesidad de acelerar su implementación integral y operativa a nivel nacional", sostuvo.

Por ello, la Defensoría exhortó a INDECI a culminar la instalación de los equipos de difusión o altavoces, así como las señalizaciones de los puntos de reunión, capacitación a autoridades y a la población a través del Saspe, con el fin de salvaguardar a los 10 millones de peruanos que viven en la costa por un posible sismo y tsunami.

Además, también hicieron el llamado para poner en marcha el Sismate que debe avisar por mensaje a los ciudadanos de eventos peligrosos para que tengan la oportunidad de evacuar.

🔴#Comunicado Exhortamos al @indeciperu a adoptar las medidas urgentes para garantizar la operatividad efectiva del Sistema de Alerta Sísmica en salvaguarda de la vida de la población🚨



🦺 El sistema de alerta sísmica y de emergencia ya debió estar culminado y funcionando, para... pic.twitter.com/SxCM84yB15 — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) December 28, 2025

Temblor dejó 28 colegios afectados en Chimbote

Junto a la información consolidada del sismo, el Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres realizó una evaluación técnica que permitió identificar afectaciones en colegios de Chimbote, Nuevo Chimbote, Santa y Coishco.

Hasta el momento, las instituciones educativas ancashinas que presentan daños son: 88032, 89551, 88389 Juan Valer Sandoval, Erasmo Roca, Inmaculada de la Merced, José Santos Chocano, Los Pequeños Traviesos, 1534, 304, 1630, 88409, 315, RFS Yugoslavia, 88011, 317, Víctor Andrés Belaunde, 88070, 1697, CEBE 01, 302 Ruso, 88025, 303 Edén Maravilloso, 88177 Abad López de la Cruz, 1686,1564, 1550, 88021 Alfonso Ugarte y la 42.

Es en ese sentido que la Defensoría del Pueblo exhortó a INDECI a implementar como se debe el Sistema de Alerta Sísmica para prevenir a la población.