SJL: Gobierno ejecuta megaoperativo de más de 260 policías y militares para combatir delincuencia

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche del domingo 28 de diciembre, el Gobierno ejecutó un megaoperativo de acciones focalizadas de control territorial en San Juan de Lurigancho (SJL), con el despliegue de más de 260 policías y miembros de las Fuerzas Armadas.

Con el objetivo de prevenir delitos, recuperar espacios públicos y brindar tranquilidad a la población en SJL en el marco del estado de emergencia, la operación contó con la participación de 230 efectivos de la PNP, 30 militares y personal de serenazgo municipal.

Liderados por el ministro del interior, Vicente Tiburcio, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, los agentes realizaron acciones simultáneas de patrullaje a pie y motorizado.

"SJL exige un enfoque policial diferenciado"

Los ministros recorrieron diversos sectores de SJL. Entre ellos, la zona alta de Huáscar a la altura del paradero 3 y el sector de Mariscal Cáceres.

Megaoperativo fue liderado por ministro del Interior y ministro de Transportes y Comunicaciones.

Las intervenciones comprendieron el control de identidad a transeúntes y conductores, así como la inspección de vehículos para la detección de requisitorias, en estricto respeto del marco legal vigente.

Además, se realizaron verificaciones de la situación migratoria de ciudadanos extranjeros, en coordinación con las autoridades competentes.

"Estamos haciendo control territorial e identificación plena para garantizar que quienes circulan en estos espacios lo hagan dentro del marco de la ley", explicó el ministro del Interior.

Durante la supervisión, Tiburcio subrayó que San Juan de Lurigancho es un distrito dinámico, diverso y de alta densidad poblacional, que exige un enfoque policial diferenciado, sustentado en inteligencia previa, focalización territorial y presencia permanente de las fuerzas del orden.

El titular del interior remarcó que la planificación previa y despliegue articulado permitieron reducir significativamente los índices de violencia en zonas del distrito que antes presentaban alta incidencia delictiva.

Por su parte, Aldo Prieto destacó que este tipo de intervenciones implican un trabajo articulado entre el Gobierno nacional, gobiernos locales y fuerzas del orden, orientado a fortalecer la prevención y respuesta frente a la criminalidad.

Jerí supervisó megaoperativo de más de 900 efectivos PNP

Un día antes, se realizó un megaoperativo con más de 900 efectivos de la PNP bajo a supervisión del presidente José Jerí, para el control territorial en Independencia.

El despliegue policial contó con la participación de agentes de la PNP de unidades especializadas como la Diroes, Halcones, Tránsito, SUAT, División de Emergencia y Extranjería. También se contó con personal del serenazgo municipal y el apoyo del Ejército del Perú.