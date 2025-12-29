RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Distrito exige acciones diferenciadas

SJL: Gobierno ejecuta megaoperativo de más de 260 policías y militares para combatir delincuencia

El Ejecutivo intensificó presencia policial y militar en SJL con un megaoperativo de acciones focalizadas de control territorial liderado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el ministro de Transportes, Aldo Prieto.

Ejecutivo despliega megaoperativo de 260 policías y 30 militares en SJL.
Ejecutivo despliega megaoperativo de 260 policías y 30 militares en SJL. Composición Exitosa

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/12/2025

Síguenos en Google News Google News

La noche del domingo 28 de diciembre, el Gobierno ejecutó un megaoperativo de acciones focalizadas de control territorial en San Juan de Lurigancho (SJL), con el despliegue de más de 260 policías y miembros de las Fuerzas Armadas.

Con el objetivo de prevenir delitos, recuperar espacios públicos y brindar tranquilidad a la población en SJL en el marco del estado de emergencia, la operación contó con la participación de 230 efectivos de la PNP, 30 militares y personal de serenazgo municipal.

Liderados por el ministro del interior, Vicente Tiburcio, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, los agentes realizaron acciones simultáneas de patrullaje a pie y motorizado.

"SJL exige un enfoque policial diferenciado"

Los ministros recorrieron diversos sectores de SJL. Entre ellos, la zona alta de Huáscar a la altura del paradero 3 y el sector de Mariscal Cáceres.

Megaoperativo fue liderado por ministro del Interior y ministro de Transportes y Comunicaciones.
Megaoperativo fue liderado por ministro del Interior y ministro de Transportes y Comunicaciones.

Efectivos de la PNP fueron condenados por abuso de autoridad contra ciudadanos detenidos en comisaría de SJL
Lee también

Efectivos de la PNP fueron condenados por abuso de autoridad contra ciudadanos detenidos en comisaría de SJL

Las intervenciones comprendieron el control de identidad a transeúntes y conductores, así como la inspección de vehículos para la detección de requisitorias, en estricto respeto del marco legal vigente.

Además, se realizaron verificaciones de la situación migratoria de ciudadanos extranjeros, en coordinación con las autoridades competentes.

"Estamos haciendo control territorial e identificación plena para garantizar que quienes circulan en estos espacios lo hagan dentro del marco de la ley", explicó el ministro del Interior.

José Jerí supervisó megaoperativo con más de 900 efectivos de la PNP en Independencia
Lee también

José Jerí supervisó megaoperativo con más de 900 efectivos de la PNP en Independencia

Durante la supervisión, Tiburcio subrayó que San Juan de Lurigancho es un distrito dinámico, diverso y de alta densidad poblacional, que exige un enfoque policial diferenciado, sustentado en inteligencia previa, focalización territorial y presencia permanente de las fuerzas del orden.

El titular del interior remarcó que la planificación previa y despliegue articulado permitieron reducir significativamente los índices de violencia en zonas del distrito que antes presentaban alta incidencia delictiva.

Por su parte, Aldo Prieto destacó que este tipo de intervenciones implican un trabajo articulado entre el Gobierno nacional, gobiernos locales y fuerzas del orden, orientado a fortalecer la prevención y respuesta frente a la criminalidad.

Jerí supervisó megaoperativo de más de 900 efectivos PNP

Un día antes, se realizó un megaoperativo con más de 900 efectivos de la PNP bajo a supervisión del presidente José Jerí, para el control territorial en Independencia.

El despliegue policial contó con la participación de agentes de la PNP de unidades especializadas como la Diroes, Halcones, Tránsito, SUAT, División de Emergencia y Extranjería. También se contó con personal del serenazgo municipal y el apoyo del Ejército del Perú.

Temas relacionados FFAA Fuerzas Armadas Gobierno operativo policial PNP Policía Nacional del Perú San Juan de Lurigancho SJL

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA