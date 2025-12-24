¿Cómo cotiza el tipo de cambio HOY en Perú?: AQUÍ el precio del dólar previo a la Nochebuena

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio es el valor que relaciona al sol con el dólar estadounidense. Conocer cómo cotiza este miércoles, 24 de diciembre, te permitirá cuidar tu poder adquisitivo y evitar pérdidas al momento de realizar transacciones con esa divisa en Perú.

¿Cuál es el precio del dólar este miércoles?

El precio del dólar es importante porque afecta tus finanzas personales y economía, influyendo en el costo de productos importados, el valor de tus ahorros y las ganancias de exportadores e importadores. Entender su fluctuación te ayudará a tomar decisiones informadas sobre cuál es el momento ideal para comprar o vender esta divisa en Perú.

Previo a la Nochebuena, este miércoles, la entidad que te permitirá conocer el precio actual de esta moneda extranjera en nuestro país y así cuidar "tu bolsillo" y el de tu hogar, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Recuerda que el tipo de cambio Sunat es una tasa de referencia oficial que se emplea en el Perú para fines contables, tributarios y aduaneros.

MIÉRCOLES, 24 DE DICIEMBRE COMPRA VENTA S/ 3.362 S/ 3.371

Ten en cuenta que el precio de esta moneda extranjera varía por diversos factores, entre ellos, económicos, políticos y sociales que influyen en la oferta y la demanda del dólar. En ese marco, teniendo en cuenta los valores reflejados líneas más arriba, se revela que el dólar tiene una leve variación, en comparación al día de ayer, martes 23 de diciembre, donde la compra era de S/3.360 y la venta a S/3.372.

Tipo de cambio dólar paralelo

Otros valores que debes tener en cuenta es el tipo de cambio en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú, que según el portal cuantoestaeldolar.pe, cotiza de esta manera:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.355 | Venta S/ 3.370

BCRP: Así cerró el dólar ayer

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, martes 23 de diciembre, en 3,3660, (con una apertura de 3,3680), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3660, con un máximo de 3,3680 y un mínimo de 3,3650.

Así cerró el dólar el martes 23 de diciembre.

Recuerda que si deseas realizar operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas como la Sunat, el BCRP, Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) o medios económicos como Bloomberg y Reuters.

Comprender cuál es el precio del dólar en Perú este miércoles, 24 de diciembre, a vísperas de la Navidad, te permitirá tomar mejores decisiones para evitar pérdidas si estás pensando comprar o vender esta divisa.