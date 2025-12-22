Tipo de cambio este lunes, 22 de diciembre: AQUÍ el precio del dólar HOY en Perú

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio actual del dólar te permitirá tomar mejores decisiones si estás pensando en comprar o vender esta divisa en la jornada de este lunes, 22 de diciembre. Además, mantenerse informado sobre cómo cotiza el tipo de cambio, un dato clave para quienes realizan operaciones financieras en Perú, te ayudará a evitar pérdidas o afectaciones a tu economía.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Mantenerse informado sobre las tendencias y proyecciones del tipo de cambio es fundamental: puede afectar el costo de los bienes importados y exportados, lo que a su vez puede tener un impacto en el volumen y el valor de las importaciones y exportaciones de un país.

Además, saber el precio del dólar, precisamente, días previos a la Navidad, te permitirá identificar el mejor momento para realizar inversiones, transacciones financieras transfronterizas o adquirir un producto. Así que para evitar pérdidas y simplificar el proceso, recuerda siempre consultar páginas oficiales como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), precisamente para la compra y venta de esta divisa.

Recuerda que el valor del tipo de cambio que da a conocer no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días.

LUNES, 22 DE DICIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: AQUÍ el tipo de cambio de este sábado, 20 de diciembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3.362 S/ 3.372

Cabe destacar que los precios reflejados líneas más arriba muestra una leve variación, en comparación al viernes 19 de diciembre, donde la compra era de S/ 3.363 y la venta de 3.371. Mientras que el último jueves la compra fue de S/3.365 y la venta a S/3.372.

Tipo de cambio dólar paralelo

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo (casas de cambio).

En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente: Compra a S/3.350 - Venta a S/3.375.

Asimismo, ten en cuenta que el precio de esta moneda extranjera varía debido a distintos factores, entre ellos: la dinámica de oferta y demanda en el mercado, políticas de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), incertidumbre política y económica, la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y precio de las commodities.

Precio del dólar Sunat y paralelo.

Así cerró el dólar el último viernes

Si deseas invertir o realizar transacciones con el dólar, también debes revisar a cuánto cerró el dólar y una entidad que te permite saber ello es el BCRP. De acuerdo a su página web, esta divisa cerró el último viernes, 19 de diciembre en 3,3680, (con una apertura de 3,3690), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3673 con un máximo de 3,3690 y un mínimo de 3,3670.

Así cerró el dólar el viernes, 19 de diciembre.

Saber el precio del dólar y el tipo de cambio te permite comparar antes de comprar o vender esta divisa en Perú, especialmente en la jornada de este lunes, 22 de diciembre, y así evitar pérdidas.