Precio del dólar HOY en Perú: ¿Subió o bajó? Así cotiza el tipo de cambio este martes, 23 de diciembre

Ya estamos a solo un día de la Nochebuena, por lo cual, si estás pensando en invertir en dólares en estas horas, lo ideal es saber el precio del dólar hoy, 23 de diciembre, en Perú. Conoce aquí cómo cotiza el tipo de cambio este martes.

¿Cuál es el precio del dólar este martes?

El valor del dólar cambia todos los días por distintos factores, entre ellos la oferta y demanda de esta moneda extranjera en el mercado cambiario. Esta divisa influye directamente en la economía de nuestro país y afecta a muchas personas en su día a día, tanto a nivel personal como empresarial, por lo cual, saber cuál es su comportamiento diario te permite anticiparte a los cambios y cuidar mejor "tu bolsillo" y el de tu hogar.

Incluso, si estás pensando en viajar fuera del país en estas fechas festivas por Navidad o Año Nuevo, saber el precio del dólar te ayudará a planificar mejor cuánto dinero necesitas cambiar a la moneda extranjera. En ese marco, una entidad que te permite estar informado y conocer de forma diaria los valores de esta divisa es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Dicha institución te brinda datos útiles para prever posibles movimientos futuros del dólar y tomar medidas para proteger las finanzas personales o empresariales. A continuación cómo cotiza el tipo de cambio este martes, 23 de diciembre:

MARTES, 23 DE DICIEMBRE
COMPRA VENTA
S/ 3.360 S/ 3.372

De acuerdo a los valores presentados por la Sunat, se refleja una ligera variación, en comparación al día de ayer, lunes 22 de diciembre, donde la compra era de S/3.362 y la venta de S/3.372.

Tipo de cambio del dólar paralelo

El dólar paralelo, también conocido como "dólar de la calle", una de las referencias más consultadas por quienes buscan conocer el valor del dólar paralelo en Perú, también es un detalle que debes tener en cuenta. Según el portal cuántoestáeldólar.pe, los valores de este en el mercado paralelo (casas de cambio) es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.355 | Venta S/ 3.375.

¿Cómo cerró el dólar según el BCRP, ayer?

El precio del dólar en el país cerró ayer, 22 de diciembre en 3,3680, (con una apertura de 3,3680). Mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un promedio de 3,3662, con un máximo de 3,3670 y un mínimo de 3,3630, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Además, recuerda que para obtener información oficial y actualizada, puedes ingresar a la web de SUNAT y a estas otras entidades para conocer el precio del dólar:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

En comparación con el día anterior, el valor de venta del dólar en Perú se mantuvo estable, mientras que el valor de compra registró una ligera baja, para este martes, 23 de diciembre, según la Sunat.