Retiran estos snacks del mercado por riesgos de fragmentos metálicos: Esto reveló la AESAN

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La Aesan lanza alerta alimentaria por posible presencia de fragmentos metálicos en el lote de una popular marca de snacks. Conoce aquí todos los detalles y la medida preventiva que tomó dicha institución.

Retiran lote de snacks de supermercados

Quien no compra bocaditos para un compartir familiar o disfrutarlo con un grupo de amigos; sin embargo, surge una alerta que pone en hilo a un determinado producto popular. Pues bien, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición tuvo conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la posible presencia de partículas metálicas.

¿En qué producto? Se trata de 'Bocaditos tomate & orégano' de la marca Snatt's, con número de lote 68708, fecha de caducidad 07/11/26 y código de barras 8413164023198. Según se detalló, este se presenta envasado en bolsa con un peso por unidad de 80 gramos.

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Sin embargo, la alerta no solo ha generado preocupación en esas localidades, sino también en otros países, ya que su distribución podría darse, incluso, al extranjero.

⚠️ Alerta por posible presencia de partículas metálicas en bocaditos.

🚫 No consumir

▶️Nombre: Bocaditos tomate & orégano

▶️Marca: Snatt´s

▶️Número de lote: 68708

▶️Fecha de caducidad: 07/11/26

📌https://t.co/DngMk2Vv9e pic.twitter.com/23h4wxNiGo — AESAN (@AESAN_gob_es) November 28, 2025

¿Por qué se retiró este producto?

La AESAN recomendó a las personas que tengan este producto en su domicilio que se abstengan a consumirlos. La información es resultante del autocontrol de la empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

En ese marco, ante la posible presencia de partículas metálicas en bocaditos de tomate y orégano de la marca Snatt's, se ordenó que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización como mercados y supermercados.

Alerta por posible presencia de partículas metálicas en bocaditos.

¡No es la primera vez! Retiran otro producto del mercado

Como se recuerda, la Aesan también recomendó a la ciudadanía que consumir dos galletas rellenas de la marca NaturCeliac Gluten Free podrían ir en contra de la salud pública tras descubrir que no contenían un producto en su etiquetado.

Solo algunos lotes de ambos productos fueron retirados. En el caso de los pastelitos rellenos de crema son los de los siguientes lotes y fechas de caducidad:

M16BB (16/11/2025), M23BB (23/11/2025), M31BB (1/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S17BB (17/02/2026) y U18BB (18/03/2026).

En el caso de las bombitas son: M1BB, M31BB (01/12/2025), O5BB (05/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O21BB (21/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q15BB (15/01/2026), Q16BB (16/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q22BB (22/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S14BB (14/02/2026), S23BB (23/02/2026), S28BB (28/02/2026), S29BB (01/03/2026) y U17BB (17/03/2026).

Pastelitos y Bombitas de la marca NaturCeliac

Es así como se dio a conocer que la AESAN advirtió que los bocaditos de la marca Snattt's fueron retirados del mercado europeo tras la posible presencia de fragmentos metálicos.