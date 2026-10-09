¿Cómo dijiste que se llamaba?: Hitler Mussolini gana la alcaldía del distrito de Queropalca por estrecho margen

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hitler Mussolini Simeón Flores se convirtió en el virtual ganador de la alcaldía distrital de Queropalca tras los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El postulante de Ahora Nación alcanzó 229 votos de los 663 votos válidos registrados, con lo que consiguió el 34,54% de las preferencias.

Su nombre llamó la atención por coincidir con los de Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, y Benito Mussolini, dictador italiano y fundador del fascismo. Sin embargo, la elección se resolvió por los votos recibidos y no por la particularidad de su identidad, en una contienda que fue reñida hasta el cierre.

Una elección definida por 25 votos

El principal rival de Simeón Flores fue Gaspar Osorio , de Renovación Popular Perú, quien obtuvo 204 votos, equivalentes al 30,77% de los votos válidos. La diferencia entre ambos fue de solo 25 sufragios.

En total, la jornada en Queropalca registró 707 votos emitidos: 663 válidos, 30 en blanco y 14 nulos. La distancia entre el primer y el tercer lugar fue de 42 votos, lo que reflejó una competencia cerrada entre las tres candidaturas principales.

Quién es el virtual alcalde

Simeón Flores, de 45 años, postuló por Ahora Nación, agrupación de centroizquierda. Además de su participación electoral, dirige el grupo de inversiones Simeon SAC en Pillco Marca, también en Huánuco.

Queropalca es un distrito andino de la provincia de Lauricocha, en Huánuco, con una población estimada de poco más de 730 habitantes, según información oficial de 2024.

Los resultados lo colocan como virtual ganador, a la espera de la confirmación oficial de las autoridades electorales y de que concluya el procesamiento de actas correspondiente.

Nombres poco comunes en Perú

El caso ha reabierto el debate sobre el uso de nombres históricos o singulares en el país. En distintas zonas del Perú los padres eligen nombres por su sonoridad, singularidad o referencias conocidas, sin que necesariamente exista una identificación ideológica con los personajes históricos asociados.

No es la primera vez que una persona llamada Hitler alcanza un cargo municipal en Perú. Euronews recordó el caso de Hitler Alba, quien fue alcalde de Yungar entre 2011 y 2014 y volvió a imponerse en una elección local en 2018.