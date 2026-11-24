24/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneira volvió a generar comentarios luego de que los reporteros de Magaly Medina la captaran ingresando de madrugada al edificio donde vive el actor argentino Nacho Di Marco. La venezolana habría pasado varias horas en el inmueble, situación que llamó la atención porque ambos protagonizaron recientemente un beso como parte de una puesta en escena teatral.

Korina pasa la noche con Nacho Di Marco

Todo ocurrió durante el último fin de semana, cuando la exchica reality celebró su cumpleaños y contó con la presencia de su compañero de actuación. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que al terminar la reunión, Nacho se subió a la camioneta de Korina y ambos emprendieron el viaje. Durante el trayecto, una tercera persona descendió del vehículo y el actor tomó el volante.

Posteriormente, las cámaras de seguimiento registraron el ingreso de ambos al estacionamiento del edificio donde reside el argentino, durante las primeras horas de la madrugada. Sin embargo, los reporteros no captaron a Korina abandonando el lugar durante el resto de la noche, por lo que su permanencia en el departamento despertó curiosidad.

Las imágenes difundidas por 'Magaly TV La Firme' mostraron que la venezolana recién reapareció a las 3 de la tarde del día siguiente, acompañada de una amiga mientras paseaba unos perros. Dos horas después, Nacho salió del edificio con un atuendo diferente, lo que reforzaría que vive en dicho inmueble.

Cabe recordar que, días antes, Mario Hart había presenciado el beso entre su expareja y el actor argentino durante una presentación teatral. Aunque el piloto aseguró que no sintió celos, reconoció que la situación le generó incomodidad por la presencia de cámaras. Mientras tanto, las recientes imágenes vuelven a poner a Korina en el centro de la atención.

Korina descarta reconciliación con Mario Hart

Hace unos días, la venezolana fue consultada sobre una posible reconciliación con el padre de sus hijos y descartó esa posibilidad. Korina explicó que actualmente mantienen una buena relación, se consideran buenos amigos y comparten sus responsabilidades como padres, pero no contempla retomar su historia sentimental con el piloto.

"No, no, no, somos buenos amigos, somos unos papás excelentes, nos llevamos súper bien. Pero no, reconciliación lo dudo muchísimo. Nos llevamos bien así", sentenció.

Es así que, mientras las imágenes continúan generando comentarios, la cercanía entre Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco vuelve a despertar interrogantes sobre la relación que mantienen fuera de los escenarios. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido durante la madrugada ni sobre las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina.