24/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un atentado con un coche bomba frente a la sede de la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio, Colombia, dejó al menos 12 personas heridas y provocó graves daños materiales en establecimientos comerciales, vehículos e inmuebles cercanos. El presidente Abelardo de la Espriella atribuyó el ataque al narcoterrorismo y anunció una respuesta contundente.

Coche bomba en Colombia genera caos

La explosión se produjo en la Plaza Los Libertadores y afectó las instalaciones de la institución departamental. La onda expansiva alcanzó aproximadamente 500 metros a la redonda, destruyendo ventanales, fachadas y estructuras de varios negocios. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron calles cubiertas de escombros y vehículos afectados por la detonación.

Entre los establecimientos perjudicados se encuentran dos locales comerciales que quedaron completamente destruidos. Uno de ellos era una cafetería de dos plantas que colapsó tras la explosión. Además, al menos tres vehículos resultaron afectados, mientras que otros inmuebles cercanos también registraron daños debido a la fuerza del estallido.

Por su parte, el coronel Germán Ayala, asesor de seguridad de la Alcaldía de Villavicencio, informó que el balance preliminar ascendía a 12 personas heridas. Entre los afectados se encontraban principalmente trabajadores de seguridad de la Gobernación del Meta, quienes fueron evacuados para recibir atención médica. Inicialmente, ninguno presentaba lesiones de gravedad.

Ante la emergencia, efectivos de la Policía, el Ejército, la Cruz Roja y la Defensa Civil desplegaron un operativo para atender a los afectados y asegurar la zona. Asimismo, los equipos de rescate inspeccionaron los escombros de las edificaciones colapsadas para descartar la presencia de personas atrapadas, mientras especialistas investigaban el origen del explosivo.

UPDATE: At least 12 people, including two Meta Governor's Office staff members, were injured after a suspected car bomb exploded in central Villavicencio, Colombia on Monday night, prompting an emergency response.https://t.co/3TdKFgjJvQ https://t.co/USCKez8iXC — HINT News (@9415st) November 24, 2026

Presidente de Colombia anuncia respuesta contra el narcoterrorismo

Tras conocerse el atentado, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció mediante sus redes sociales y responsabilizó a organizaciones criminales vinculadas al narcoterrorismo. Según sostuvo, estos grupos buscan intimidar a su Gobierno y generar condiciones para obligarlo a retroceder en su estrategia de seguridad y promover otro proceso de paz.

En su pronunciamiento, el mandatario también dejó clara su posición frente a eventuales negociaciones con estas organizaciones y anunció una reacción de las fuerzas de seguridad.

"A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune. Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja. No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder ", expresó en X.

Finalmente, las autoridades continuaron con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las características del artefacto utilizado. Hasta el cierre de esta información, el balance preliminar no reportaba víctimas mortales, aunque las inspecciones en la zona afectada continuaban para descartar nuevas víctimas.