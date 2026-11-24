24/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva celebró su cumpleaños número 35 con una gran fiesta en una casa campestre de Cieneguilla. Sin embargo, lo que debía ser una noche de diversión terminó generando molestias entre los vecinos de la zona, al punto de que personal de Serenazgo tuvo que acudir al inmueble debido al elevado volumen de la música.

Según informó Magaly Medina en su programa 'Magaly TV La Firme', las celebraciones por el onomástico de 'Aladino' comenzaron desde la noche del domingo 22 de noviembre y continuaron al día siguiente. La reunión se habría retomado alrededor de las 2:00 p. m. del lunes, prolongándose hasta altas horas de la noche.

La situación no pasó desapercibida para los residentes, quienes se habrían visto afectados por el ruido proveniente de la vivienda alquilada por el futbolista. Ante las molestias, agentes de Serenazgo de Cieneguilla llegaron hasta los exteriores del inmueble para intervenir y verificar lo que ocurría durante la celebración.

"Tanto ha sido el ruido que han hecho que fueron visitados por serenazgo. A estas horas de la noche sigue la celebración", indicó Magaly en su programa.

De acuerdo con las imágenes difundidas por el espacio televisivo, una autoridad señaló que la propiedad ya había recibido varias multas por situaciones similares. Además, indicó que el volumen de la música estaba muy cerca de superar los límites permitidos y que este tipo de eventos debería contar con una autorización correspondiente.

"Esta casa es reiterativa y se le ha puesto multa tras multa. Debería tener un permiso para hacer ese tipo de eventos", expresó un serenazgo que llegó hasta la vivienda.

Vecino reclama por fiesta de cumpleaños de Christian Cueva

Pero el ruido no fue el único motivo de incomodidad. Las cámaras de 'Magaly TV La Firme' también captaron a un vecino bastante molesto porque no podía estacionar su vehículo debido a la gran cantidad de automóviles que llegaron hasta los alrededores de la vivienda.

Pese a la intervención de Serenazgo y los reclamos de los residentes, la celebración continuó. Entre los asistentes estuvieron el empresario gastronómico Luchito Mi Barrunto y Carlos Zambrano, compañero de Cueva en Sport Boys.

El programa también mostró imágenes compartidas en las redes sociales del futbolista, donde se le observa disfrutando de la reunión. De esta manera, el popular 'Aladino' celebró sus 35 años a lo grande, aunque su fiesta terminó generando más de una queja entre quienes viven cerca del lugar.