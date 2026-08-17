¡Como si nada! Hombre se mete a nadar en aniego tras intensas lluvias en Villa María del Triunfo

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hecho insólito llamó la atención de transeúntes y vecinos durante las inundaciones registradas la noche del domingo 16 de agosto en Villa María del Triunfo, luego de las intensas lluvias que afectaron distintos sectores de Lima.

La situación ocurrió en el bypass de Nueva Esperanza, ubicado en la avenida Pachacútec, donde se acumuló una considerable cantidad de agua debido a las precipitaciones. En medio del aniego, un sujeto con el cabello pintado de verde decidió ingresar al agua y comenzó a nadar, sorprendiendo a las personas que se encontraban en los alrededores.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Un hombre fue captado nadando en medio del aniego registrado en la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, luego de las intensas lluvias que afectaron la zona.



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¿Cómo empezó el curioso hecho?

El curioso episodio se produjo mientras tres cisternas realizaban trabajos para retirar el agua acumulada en la zona y facilitar el tránsito. Las labores también buscaban liberar a un bus de transporte público, conocido como la "Línea G", que permanecía atrapado en el lugar desde la noche del domingo.

Individuo ignoró que tres cisternas se encuentren succionando el agua

Según se pudo observar, el hombre se desplazó por varios metros dentro del aniego e incluso se acercó al vehículo parcialmente sumergido. Desde allí, saludó a las personas que observaban la escena desde los bordes del bypass, como si se encontrara en una piscina.

Ante esta situación, personal de la Policía Nacional permaneció atento a los movimientos del sujeto mientras continuaban las labores para retirar el agua del sector.

¿Cuáles eran sus motivaciones?

Aunque no se conoce con certeza qué motivó al hombre a ingresar al aniego, su conducta generó preocupación debido a los riesgos asociados al contacto con aguas acumuladas en las calles. Este tipo de agua puede contener residuos, microorganismos y otros elementos contaminantes que representan un riesgo para la salud.

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El particular episodio se convirtió así en una de las escenas más llamativas tras las fuertes precipitaciones que provocaron aniegos y complicaciones en distintos puntos de Villa María del Triunfo.