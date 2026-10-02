¿Nuevo romance? Mario Hart se pronuncia tras ser captado en salida nocturna junto a Shirley Arica

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart decidió pronunciarse luego de ser captado durante una salida nocturna junto a Shirley Arica, imágenes que rápidamente generaron rumores sobre una posible cercanía sentimental entre ambos. El piloto, quien actualmente se encuentra soltero tras su separación de Korina Rivadeneira, aclaró qué relación mantiene con la conocida como 'Chica Realidad'.

Las imágenes difundidas por 'Amor y fuego' mostraron a Hart y Arica acompañados por otras dos personas al salir de un local nocturno. Posteriormente, todos abordaron una camioneta negra y, tras dejar a sus amigos en sus respectivos domicilios, el piloto y la influencer permanecieron algunos minutos dentro del vehículo.

¿Qué dijo Mario sobre su salida con Shirley?

La situación llamó especialmente la atención porque ambos descendieron de la unidad por separado y se despidieron con un beso en la mejilla. Ante las especulaciones, el reportero del programa buscó al ex chico reality para conocer directamente su versión y preguntarle si entre ellos existía algo más que una amistad.

"Ah, eso fue el ante fin, hace dos fines de semana. (¿Habría algo más que amistad?) No, no, salimos en grupo con Lucianita, Israel (¿Descartas que haya un interés en ella?) No, hicimos una bonita química cuando hicimos el pódcast de ella y nada más. De ahí salimos en grupo con los chicos", explicó.

Al respecto, Mario Hart negó que aquella salida haya sido una cita con Shirley Arica y explicó que ambos compartieron la noche junto a un grupo de amigos. Sin embargo, reconoció que existe una buena química con la influencer, aunque precisó que esta surgió durante el proyecto audiovisual que realizaron juntos y que, hasta el momento, no pasó del ámbito amical.

Por otro lado, Hart también habló sobre su situación sentimental tras su separación de Korina Rivadeneira. En ese sentido, señaló que ambos tienen claro que pueden rehacer sus vidas y conocer nuevas personas, dejando abierta la posibilidad de que cada uno continúe con su vida sentimental, aunque sin confirmar un romance con Arica.

"Pensamos igual, estamos bastante claros los dos. Somos jóvenes y creo que ella también tiene derecho a rehacer su vida como yo", sentenció.

De esta manera, Mario Hart descartó que su encuentro con Shirley Arica haya sido una cita, aunque reconoció que existe una buena química entre ambos. El piloto explicó que mantienen una relación amical y, tras su separación de Korina Rivadeneira, señaló que ambos tienen libertad para rehacer sus vidas y conocer nuevas personas.