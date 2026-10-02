Adriano Farfán sorprende a su novia Hillary Meza con tierno detalle: ¿Qué le regaló?

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hillary Meza y Adriano Farfán Klug continúan dando muestras de cariño a través de las redes sociales. La joven modelo compartió con sus seguidores un romántico detalle que recibió del hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, dejando en evidencia que ambos atraviesan un buen momento en su relación sentimental.

¿Qué le regaló Adriano a Hillary?

A través de su cuenta de Instagram, Hillary mostró el regalo que Adriano tuvo con ella. El joven de 18 años decidió sorprenderla con un delicado arreglo floral compuesto por orquídeas, gesto que aparentemente emocionó a la modelo. Por ello, ella no dudó en compartir el detalle con sus seguidores.

Además, Hillary publicó una fotografía de Adriano junto al arreglo floral y acompañó la imagen con un emoticón de corazones. La publicación también fue reposteada por el propio hijo de Jefferson Farfán, quien de esta manera dejó claro que la muestra de afecto fue bien recibida por ambos.

Pero los detalles románticos no quedaron allí. Este 1 de octubre, la joven volvió a compartir una fotografía junto a Adriano, en la que ambos aparecen muy cariñosos. En la instantánea, el muchacho se muestra junto a ella mientras le da un tierno beso en el cachete.

Asimismo, Hillary acompañó esta nueva publicación con la canción Ámame, del reconocido grupo El Gran Combo. La elección del tema musical reforzó el tono romántico de la fotografía y permitió que la joven expresara, a su manera, los sentimientos que mantiene por el hijo de la 'Foquita'.

Adriano Farfán y Hillary Meza

¿Qué opina Melissa sobre Hillary?

Melissa Klug no tuvo reparos en hablar sobre la relación que mantiene su hijo Adriano Farfán con Hillary Meza. La chalaca contó que ya conoce a la joven y que incluso ha tenido la oportunidad de compartir con algunos integrantes de su familia.

Y, por lo que comentó, la primera impresión fue bastante positiva, pues destacó tanto su personalidad como su trato. "Sí, ya la conozco, también a sus hermanas, a toda la familia. Es una niña hermosa, educada, todo bien", comentó Melissa Klug al ser consultada por la pareja de su hijo.

Tras escuchar los buenos comentarios que Melissa tuvo hacia Hillary Meza, le preguntaron directamente si la joven ya contaba con su aprobación y, sobre todo, si sentía celos al ver a Adriano Farfán enamorado.

"No. Mientras mis hijos estén felices y los traten como se merecen, con respeto y amor, todo bien", respondió. La empresaria también dejó claro que espera que ese cariño y consideración sean recíprocos en las relaciones de sus hijos. "Así es, y que el respeto sea mutuo", agregó.

De esta manera, Hillary Meza y Adriano Farfán continúan mostrando públicamente distintos momentos de su romance. Entre flores, fotografías y gestos de cariño, la pareja viene dejando varias señales de que atraviesa una etapa bastante cercana y especial.