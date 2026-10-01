Jorge Jesus no habla de Ronaldo: "Lo más importante es que el equipo cree en lo que hace"

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, evadió profundizar en la controversia generada por la salida de la concentración de Cristiano Ronaldo tras el triunfo obtenido frente a Dinamarca en Copenhague. A pesar de las constantes preguntas de la prensa sobre la situación del delantero, el estratega prefirió respaldar el desempeño de su plantel y destacar la solidez táctica mostrada en el campo de juego.

Enfoque colectivo y contundencia en la Liga de Naciones

Tras conseguir un triunfo clave en el estadio Parken, la dirección técnica lusa priorizó valorar el despliegue del grupo por encima de las individualidades. El técnico señaló que la escuadra nacional atraviesa un proceso de consolidación evidente en el certamen europeo, sosteniendo una racha positiva basada en la confianza y el trabajo táctico coordinado.

"Lo más importante es que el equipo cree en lo que hace", dijo el seleccionador portugués, que esquivó varias preguntas vinculadas a lo ocurrido la víspera, cuando Ronaldo abandonó la concentración después de la comparecencia de Jorge Jesus y no haber jugado el partido anterior contra Noruega, pese a estar calentando media hora.

Respecto a la controversia que rodeó al capitán luso antes del encuentro, el entrenador dio por cerrado el capítulo en sus declaraciones a la televisión pública RTP y postergó cualquier análisis individual. La intención del comando técnico radica en mantener la concentración total del plantel de cara al próximo choque dominical frente a Noruega.

🚨 JORGE JESUS, sobre el CASO CRISTIANO con PORTUGAL:



‼️ "NO HAGÁIS de esto un CASO que NO EXISTE".



👉 "Llegué a un ACUERDO con él de que NO IBA a JUGAR". pic.twitter.com/ut8iR3DMzX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 30, 2026

Manejo de vestuario y la jerarquía dentro del plantel

Consultado sobre las diferencias de jerarquía dentro de la plantilla en la rueda de prensa posterior al partido, la postura del estratega se mantuvo firme en cuanto al respeto de las normas internas. Si bien admitió la trayectoria de las figuras consolidadas del plantel, remarcó que las reglas de convivencia aplican de la misma forma para todos los futbolistas.

"Cero, continúo pensando de la misma manera, hay jugadores con estatus. Para mí está claro como el agua, pero después las reglas son iguales para todos", contestó al ser preguntado sobre sus declaraciones previas respecto a las jerarquías dentro del equipo.

El ambiente interno del conjunto portugués se reflejó al término del compromiso en Parken, cuando el cuerpo técnico y los jugadores se acercaron de forma conjunta a la tribuna visitante para agradecer el apoyo. Con esta victoria, la escuadra lusa consolida su posición en la tabla y apunta a cerrar la fecha doble con un nuevo triunfo que asegure el liderazgo de su grupo.

En ese sentido, Jorge Jesús enfoca todos los esfuerzos de la selección portuguesa en el plano estrictamente deportivo, priorizando la cohesión del grupo y la preparación táctica con miras al próximo desafío frente a Noruega.