Comunidad Awajún convoca marcha pacífica para exigir justicia en casos de abusos contra niños de su población

En diálogo con Exitosa, la lideresa Awajún, Rosemary Pioc, anunció que su comunidad está organizando una marcha pacífica para el 13 de febrero en la que exigirán al Ministerio Público que no dejen a las niñas, víctimas de abusos, sin justicia.

Comunidad Awajún realizará marcha por justicia

Tras conocerse mediante un informe periodístico que casi 800 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes de los pueblos awajún y wampis continúan sin sentencia en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, la lideresa Rosemary Pioc explicó a detalle esta crítica situación.

En tal sentido, sostuvo que los fiscales, luego de sostener una reunión, señalan que estos casos quedarían archivados "porque no habría personal para que se le dé continuidad". "En pocas palabras nos quedamos sin acceso a la justicia", enfatizó la lideresa.

Además, indicó que el tema sería mucho más profundo y no se quedaría solo en esta situación, debido a que, de manera directa, expresó: "Todos los días violan, ayer hemos tenido el caso de violación de una niña de cinco años (...) hemos tenido niñas violentadas de 3 años".

Calificó este escenario de "muy complicado" y que si los casos de abusos quedan impunes "realmente nos quedamos en un total abandono, van a seguir violando". Por esta razón, es que de forma pacífica la comunidad alzarán sus voces en una movilización.

"Este 13 de brero estamos organizando una marcha pacífica exigiendo que la Fiscalía no nos deje sin acceso a la justicia en especial para los niños, niñas, y adolescentes aquí en Condorcanqui. Es muy preocupante y lamentable que esto esté sucediendo porque desde las denuncias que se hicieron nunca pararon las violaciones", manifestó Rosemary Pioc.

Casos de violencia quedarían sin efecto

En otro momento, la lideresa awajún señaló que los casos de violencia que han sido denunciados quedarían sin efecto la cual subrayó que "es otra indignación más" para la comunidad.

"Estamos lanzando un pronunciamiento y diciendo a este Gobierno, que tanto daño está haciendo, de que en el contexto se tomará acciones a nuestros usos y costumbres no como los originarios de acuerdo a nuestra cultura, porque antes nuestros ancestros cuando tocaban a niños, niñas o mujeres los asesinaban, no creo que lleguemos a ese extremo", dijo.

Con la misión de que su voz pueda ser escuchada por el Ministerio Público, al cual exigen que no dejen sin justicia a niñas víctimas de abuso, la comunidad Awajún realizarán una marcha pacífica este 13 de febrero