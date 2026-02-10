Caos en la Vía Expresa Faucett: Camión se vuelca y genera intenso tráfico con sentido a Ventanilla

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un camión de carga pesada se volcó en plena Vía Expresa Faucett durante la noche de este lunes 9 de febrero en el Callao. El vehículo trasladaba grandes elementos de concreto perdió el control, chocó contra uno de los muros de contención y luego quedó tendido en el pavimento.

Según los primeros reportes de las autoridades, el conductor habría perdido el control de la unidad quedando en esta posición. Producto de ello, el tráfico que se ha generado a raíz de este incidente viene generando caos y molestias en cientos de ciudadanos que se trasladan por una de las vías más importantes del primer puerto.

Camión se vuelva en plena avenida Faucett

El hecho se dio exactamente en el paradero Monark, muy cerca al antiguo aeropuerto Jorge Chávez y la avenida Quilca. Ahí , sobre las 11:30 de la noche de este lunes 9 de febrero, el camión, de placa ARY-920, transitaba por la avenida Elmer Faucett cargando unos separadores de concreto de gran peso y dimensión.

Por motivos que aún se desconocen, la unidad perdió el control quedando tendido en plena vía obstaculizándola en su totalidad. Incluso, el hecho pudo ser peor ya que la carga que transportaba cayó sobre el pavimento muy cerca de otros autos particulares que circulaban en ese momento.

Exitosa también pudo confirmar que la caída de estos separadores de concreto ha generado graves daños en el pavimento de la avenida, mientras que el conductor también quedó herido siendo trasladado de inmediato al hospital más cercano.

De acuerdo a la placa de rodaje de la cabina y de la tolva de carga, este camión estaría registrado a nombre de la empresa Transportes Acoinsa. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se pudo visualizar a ningún representante de dicha compañía para proceder al retiro.

Policía trata de agilizar el tráfico

