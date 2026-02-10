Angie Arizaga sorprende al CONFESAR el nombre de su segundo "bebé": "Muy feliz"

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Angie Arizaga no solo emocionó a sus seguidores al anunciar que pronto se casará con Jota Benz, sino que esta vez confesó el nombre de su segundo "bebé" ante las cámaras de televisión.

¿Angie Arizaga y Jota Benz en la dulce espera?

Angie Arizaga y Jota Benz, tras más de cinco años de relación y un hijo en común, dejaron desconcertados a más de uno de sus seguidores en redes sociales al revelar que se casarán. El hermano de Gino Assereto, le pidió la mano frente al Coliseo Romano y con un ramo de rosas.

"Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo", expresó la exparticipante de 'EEG', evidenciando su felicidad por compartir su vida al hombre que no solo conquistó su corazón, sino que también le ha mostrado apoyo incondicional.

En ese marco, la pareja se ha lucido más enamorada que nunca, compartiendo sus actividades en sus respectivas redes sociales y demostrando que además de estar enfocados en los preparativos para su boda, también están concentrados en sus vidas profesionales y proyectos personales.

¿Quién es el segundo "bebé" de Angie Arizaga?

Incluso, hace solo unas semanas, la popular 'Negrita' conversó con 'América Espectáculos' y se pronunció sobre la posibilidad de agrandar la familia. En aquel momento, Arizaga no descartó darle un hermano a Matteo, pero alegando que podría ser "en tres o cuatro años, si Dios lo quiere". Sin embargo, una vez más el tema se puso 'en la mesa' tras la inesperada confesión de la exchica reality.

Angie Arizaga se presentó en el programa 'América Hoy' para dar a conocer una importante noticia en su vida ¿está en la dulce espera? Pues no, la 'Negrita' sostuvo que lanzó un nuevo proyecto empresarial y se animó a revelar el nombre del que tildó como su "segundo bebé".

"Totalmente mío. 'Angie Arizaga Jeans' en Instagram y TikTok. Muy feliz de poder compartirles, mi segundo bebé", expresó ante las cámaras de televisión por la emoción de tener su propio negocio y seguir afianzándose como una mujer empoderada.

¿Angie Arizaga y Jota Benz tienen fecha de boda?

Durante su paso por 'América Hoy', Angie también se animó a precisar que aún no tiene fecha exacta para su boda con Jota Benz debido a que "recién se acaban de comprometer". Asimismo, precisó que se toma las cosas con calma para cuidar cada detalle y que su ceremonia sea perfecta.

De esta manera, Angie Arizaga sorprendió a todos al confesar que vive una etapa distinta, alejada de la televisión, pero enfocada en sus proyectos empresariales, anunciando el nombre de su segundo bebé: 'Angie Arizaga Jeans'.