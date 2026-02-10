Embajador de EE. UU. en Perú revela cena con José Jerí: Rodríguez Mackay considera un paso brusco el cambio del mandatario

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de que se revelara una cena entre el presidente José Jerí y el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, para el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, el encuentro de ambas de personalidades refleja un mensaje más que connotativo para los asuntos y negocios internacionales de ambas naciones.

Como es de conocimiento, la cuenta oficial de "X" (Twitter) del representante de la administración de Donald Trump en el país, muestra a Jerí y Navarro sobre una mesa y con dos hamburguesas de por medio. La cita fue enmarcada con la siguiente frase: "Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú", destapando toda una ola de especulaciones sobre el trasfondo de la reunión.

Encuentro sería parte del pragmatismo político estadounidense

Tras dicha revelación, Exitosa consultó la posición del también internacionalista Rodríguez Mackay. Asimismo, mencionó que el encuentro nocturno de ambos muestra el "pragmatismo superlativo" de los estadounidenses con respecto a su política exterior.

En ese sentido, cuestionó el "nuevo giro" del jefe de Estado, tras la crisis política generada por sus encuentros extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang y su inasistencia en la ceremonia del Día de la Confraternidad Peruano-China.

"El presidente Jerí ha dado un paso brusco, yo no sé si debidamente pensado, pero es un paso de un lado a otro brusco y, en diplomacia y en relaciones internacionales, no se pueden dar pasos bruscos, sino de a pocos, porque las imperceptibilidades empiezan a tomar notas", opinó.

Bajo esta consideración, puso como ejemplo lo recientemente ocurrido en Panamá, país que tras recibir la visita de Marco Rubio, rompió lazos con empresas chinas y desde el Asia han tomado con mucho recelo lo sucedido.

Si bien es cierto que avaló la apertura comercial del Perú con potencias extranjeras, fue enfático en señalar que el proceso no puede ser de la noche a la mañana, teniendo en cuenta las millonarias inversiones que tiene China en nuestro país.

EE. UU. busca recuperar espacios tras lazos del Perú con China

El "acercamiento" del alto funcionario de los Estados Unidos en el Perú tendría un importante significado. Para el excanciller, desde Norteamérica apuntarían a recuperar "espacios" con nuestro país, luego de que se consolidara las relaciones comerciales entre Perú y China desde la apertura del Megapuerto de Chancay, en noviembre del 2024.

"Los Estados Unidos son claros en que el Perú ya tiene un proceso trabajado con China y que, lo que están buscando, es un nivel de equilibrio, recuperar espacios. Más adelante no solo sabemos, pero en esta etapa, que serán varios años, es de recuperar espacios, influencia, marco totalizador que han ido perdiendo", puntualizó.

Al ser consultado sobre si EE. UU. tendría "en la mira" despojar a China del puerto de Chancay, lo "descartó" por completo, poniendo en contraparte el Canal de Panamá y al país centroamericano como tal, al cual consideró que está "hipotecado".

