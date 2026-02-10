Regidor de Alto de la Alianza permanece en UCI del hospital UNANUE tras accidente de tránsito

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El accidente de tránsito que involucró al regidor de la Municipalidad de Alto de la Alianza, Henry Edwin Choque Mamani, mantiene en vilo a autoridades y vecinos del distrito. El funcionario permanece en estado grave de salud, hospitalizado en el Servicio de Cuidados Críticos del Hospital Hipólito Unanue, según confirmó el director del nosocomio, Eddy Vicente.

Funcionario permanece en estado grave

De acuerdo con el parte médico oficial, el regidor fue diagnosticado como policontuso por accidente de tránsito y presenta traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado. Actualmente se encuentra entubado, bajo estricta vigilancia médica y con pronóstico reservado, mientras se evalúa su evolución clínica en las próximas horas.

El hecho se registró la noche del sábado en la intersección de la avenida Arias Aragüez con la calle Presbítero Andia. El sistema de videovigilancia municipal captó el momento del accidente, en el que se vieron involucrados un taxi Hyundai de placa Z5J-678 y un automóvil Kia de placa BXM-509.

El taxi era conducido por Luis Alberto Yufra y trasladaba como pasajeros a Diana Churaticona y al regidor Henry Choque. El otro vehículo era manejado por José Álvarez. Producto del violento impacto, un poste de telefonía terminó derribado y ambos pasajeros del taxi resultaron heridos.

Accidente captado por videovigilancia

"De inmediato se aseguró la zona y se brindó apoyo para el traslado de los heridos en una ambulancia del SAMU hacia el Hospital Hipólito Unanue", informó la Municipalidad Provincial de Tacna a través de sus redes.

Diana Churaticona, quien también resultó herida, relató los momentos posteriores al accidente. Está entubado ahorita y no reacciona, no sabemos cuándo va a reaccionar, declaró, visiblemente afectada. Añadió que ya acudió a la comisaría para interponer la denuncia correspondiente.

La mujer explicó que el accidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche.

"Éramos pasajeros en un taxi. Todo fue muy rápido. Un auto vino rápido, nos chocó, nos volteamos y terminamos impactando contra un poste", señaló. Indicó además que perdió

la conciencia por varios minutos, por lo que no recuerda con exactitud la secuencia de los hechos.

Investigación en curso

Churaticona confirmó que se solicitará el acceso a las cámaras de seguridad para esclarecer responsabilidades. Tendría que verse en las cámaras cómo fue exactamente el choque, sostuvo, mientras espera apoyo para afrontar esta situación.

Finalmente, las autoridades indicaron que la Policía continúa con las investigaciones para determinar las causas del accidente que hoy mantiene al regidor de Alto de la Alianza luchando por su vida en la unidad de cuidados críticos.