Terror en SMP: Criminales GRABARON ATAQUE a balazos contra bus de transporte público

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que el gremio de transporte público es uno de los más afectados por el crecimiento de la extorsión y sicariato en todo el país. Una muestra de ello fue lo sucedido el último sábado en San Martín de Porres donde una cúster fue cobardemente atacada y el atentado fue grabado por el propio criminal.

El último sábado 7 de febrero

El hecho ocurrió en el cruce la avenida Paramonga y Prolongación Naranjal donde una unidad que va desde dicho distrito hacia el centro de Lima fue víctima de la criminalidad que hoy se vive. En las imágenes que incluso fueron subidas a redes sociales, se observa como el delincuente espera como un falso pasajero antes de cometer su fechoría.

Cuando la cúster frenó, el sujeto inició su ronda de disparos realizando hasta cuatro en la parte baja de la unidad. Incluso, el sicario persiguió el vehículo y hasta intentó subirse en su cometido de infundir miedo al conductor.

De acuerdo a testigos y vecinos que presenciaron este acto criminal, este sucedió entre las 5 y 6 de la tarde del pasado sábado 7 de febrero en la avenida Paramonga donde diariamente transitan varias líneas con decenas de pasajeros a bordo.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Criminales autodenominados 'Los Mexicanos' dispararon contra un bus de transporte público que se movilizaba por el cruce la avenida Paramonga y Prolongación Naranjal, el último sábado 7 de febrero. Vecinos cuestionaron la falta de seguridad y alumbrado... pic.twitter.com/kGKFGaoNPp — Exitosa Noticias (@exitosape) February 10, 2026

Vecinos exigen mayor seguridad en la zona

Exitosa acudió a este punto de la capital para recoger los reclamos de los ciudadanos quienes viven bajo el miedo a causa de la criminalidad. Según indicaron, este tipo de balaceras se han hecho recurrentes en los últimos meses debido a la nula presencia de serenos y efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Además, pidieron inmediata acción de la Municipalidad del distrito para que puedan implementar una mejor iluminación ya que los postes cuentan con focos que datan de muchos años atrás.

"Falta muchísima seguridad, como usted ve no hay ningún policía ni serenazgo, menos comisaria. Se pasa algo acá, la comisaría más cercana que es Laura Caller no sirve de nada porque tienes que ir a la de Pro. Entonces es pura burocracia y un sistema podrido. El Metropolitano también sufre las consecuencias y tampoco hay buena iluminación ya que las luces son esas amarillas opacas que no alumbran nada", indico un vecino.

En resumen, sujetos acataron a balazos una cúster de transporte público en San Martín de Porres. Por si esto fuera poco, el atacante grabó el atentado y lo compartió a través de las redes sociales.