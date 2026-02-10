¿Subió el precio del DÓLAR en Perú? Así cotiza el tipo de cambio HOY, martes 10 de febrero

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás pensando en comprar o vender dólares en Perú este martes 10 de febrero, lo ideal es que conozcas primero cuál es el comportamiento de esa divisa esta mañana y cómo cotiza el tipo de cambio.

¿Cuál es el precio del dólar este martes?

El precio del dólar puede variar debido a distintos factores, entre ellos, la ley de oferta y demanda, la política monetaria de EE. UU. (cuando la Reserva Federal (FED) sube sus tasas de interés, el dólar tiende a fortalecerse frente a otras monedas; precio de las commodities, incertidumbre política y económica, la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Además, recuerda que mantenerse informado sobre cómo cotiza el tipo de cambio de la moneda estadounidense en Perú te permite gestionar riesgos y aprovechar oportunidades en un entorno fluctuante. Una entidad del Estado que te permite estar al día con los valores del dólar es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), precisamente para la compra y venta, que te revelamos a continuación:

LUNES, 9 DE FEBRERO COMPRA VENTA S/ 3.351 S/ 3.363

Los valores reflejados por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de su página web, se revela que el precio del dólar en Perú tuvo una leve variación en comparación al día de ayer, lunes 9 de febrero donde la compra estaba S/3.355 y la venta era de S/3.363.

Tipo de cambio del dólar paralelo

Para evitar pérdidas o afectaciones, también debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo.

En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente este martes, 10 de febrero:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.365.

Precio del dólar Sunat y paralelo este martes, 10 de febrero.

Así cerró el dólar ayer, 9 de febrero

Asimismo, el BCRP brinda un informe sobre a cuánto cerró el dólar. Según lo detallado en su página oficial, esta divisa cerró el tipo de cambio el 9 de febrero, en 3,3570, (con una apertura de 3,580), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,565, con un máximo de 3,580 y un mínimo de 3,550.

Cierre del tipo de cambio interbancario.

El valor del dólar en nuestro país es una variable económica sumamente importante, por lo cual, identificar a tiempo cómo cotiza el tipo de cambio te ayudará a tomar mejores decisiones en la jornada de este martes, 10 de febrero, en Perú.