Tomate Barraza sorprende a su hija Gaela con regalazo por sus 18 años: "Por elegirme como tu papá"

Gaela Barraza celebró sus 18 años el pasado 9 de febrero y no pasó desapercibida. Su papá, Carlos 'Tomate' Barraza, líder de la orquesta Los Barraza, decidió sorprenderla con un regalazo que rápidamente se convirtió en noticia.

Tomate Barraza y el regalazo a su hija

El cantante no dudó en expresar públicamente lo que siente por su hija mayor, fruto de su relación con Danuska Zapata. En Instagram, Tomate Barraza compartió fotos junto a Gaela y escribió:

"Hoy empiezas una nueva aventura, con más sueños y caminos por recorrer. Y aunque ya seas mayor de edad, para mí siempre serás mi pequeña, mi orgullo más grande".

En sus publicaciones, el artista resaltó el profundo vínculo que tiene con Gaela y el impacto que ella ha tenido en su vida personal. "Verte crecer ha sido el regalo más grande de mi vida. Me enseñaste a ser papá, a tener paciencia, a reír más fuerte y a amar sin medida", agregó.

Las imágenes difundidas muestran a padre e hija posando orgullosos al lado del regalazo que recibió la joven por su cumpleaños, un elegante Mini Cooper que dejó a Gaela completamente sorprendida.

Por su parte, Gaela también compartió las fotos en sus historias de Instagram con un breve mensaje que reflejó su alegría: "El mejor regalo (...) Más feliz imposible", escribió, dejando claro que la sorpresa de su papá la había impactado profundamente.

Hija de Tomate Barraza viaja a Colombia

Además del regalazo familiar, Gaela Barraza celebró su mayoría de edad con un viaje a Colombia. La joven influencer compartió parte de esta experiencia en sus redes sociales: "Nada más lindo que empezar mis 18 viajando", comentó.

Durante su viaje, que tuvo destino en Cartagena, Gaela Barraza combinó la celebración personal con compromisos laborales, ya que forma parte de campañas junto a otras influencers y marcas reconocidas.

Así, Tomate Barraza dejó en claro su orgullo y amor por su hija Gaela, quien celebró sus 18 años rodeada de sorpresas y afecto familiar. Entre mensajes llenos de cariño, fotos compartidas en redes sociales y un auto que la dejó sin palabras, la joven comienza una nueva etapa de su vida.