¡SIN AGUA hasta por 12 horas el 11 de febrero! Estos distritos se verán afectados con el corte del servicio

¡A llenar los baldes desde ya! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene cortes programados para este miércoles 11 de febrero. Descubre en esta nota de Exitosa si tu distrito se verá afectado con la restricción temporal.

¿Por qué no habrá agua el 11 de febrero?

Este miércoles, la interrupción programada del servicio de agua potable continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal.

De acuerdo al más reciente reporte de la empresa estatal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, el corte se deberá a trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorio para garantizar el buen funcionamiento del sistema. En ese marco, reveló los distritos donde se ejecutará la restricción temporal del servicio.

Sin agua en Villa María del Triunfo

Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. José Carlos Mariátegui VI etapa San Gabriel Alto-Paraíso Alto. Habilitaciones: Villa Limatambo, Villa Monte Becktu, Florida Sector San Gabriel, 3 de Mayo, Las Malvinas, Antonio Raymondi, 2000, Virgen de Guadalupe, Nueva Jerusalén, Caminos de la Hermandad. Ampl. Virgen del Rosario, Las Lomas, Tiwinza Perú, 1 de Enero. Cuadrante: Pasaje N3, calle N2, Pasaje N9, Av. José Carlos Mariátegui, pasaje Virgen de las Nieves.

Ejecución de empalme. Sector 308 - Subsector 308-02.

También se reportó que el corte temporal en VMT se ejecutará en el A.H. José C. Mariátegui VI etapa San Gabriel Alto, Paraíso Alto. Habilitaciones del sector 308 sub-sector 308-2/RP7-Las Lomas. Cuadrante: Pasaje N3, calle N2, pasaje N9, Av. José Carlos Mariátegui, pasaje Virgen de las Nieves.

Interrupción del servicio en Lima Cercado

Áreas afectadas: Cercado. Cuadrante: Av. Argentina, Av. Ramón Cárcamo, Ps. Ramón Cárcamo, Av. Vicente Morales Duárez, Av. Alfonso Ugarte. P.J. 1 de Mayo. Cuadrante: Av. Morales Duárez, Río Rímac. P.J. Villa María del Perpetuo Socorro. Cuadrante: Av. Enrique Meiggs, Av. Ramón Cárcamo, Av. Morales Duárez, Calle Reque. A.H. Chabuca Granda, P.J. Conde de la Vega Baja, P.J. Conde de la Vega Flor, P.H. El Planeta, P.J. Villa María del Perpetuo Socorro, P.J. 1 de Mayo, P.J. 2 de Mayo, A.H. Acomayo, A.H. Cárcamo I, III, IV y V etapa.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Empalme de tubería.

Empalme de tubería. Sector 31.

La interrupción del servicio también será en sector 31.3 - A.H. Acomayo, A.H. Ramón Cárcamo, A.H. Ramón Cárcamo Sector I-III-IV-V, A.H. Trabajadores Municipalidad de Lima, Cercado, P.J. Cahuide, P.J. Conde de la Vega, P.J. Conde de la Vega Alta, P.J. Conde de la Vega Baja.

A.H. Acomayo, A.H. Ramón Cárcamo, A.H. Ramón Cárcamo Sector I-III-IV-V, A.H. Trabajadores Municipalidad de Lima, Cercado, P.J. Cahuide, P.J. Conde de la Vega, P.J. Conde de la Vega Alta, P.J. Conde de la Vega Baja. Sector 31.2 -P.J. 1 de Mayo, P.J. 2 de Mayo. Cuadrante: Av. Morales Duárez, Río Rímac y todas las calles interiores a este cuadrante. Sector 31.3- P.J. José Gálvez, Urb. Casinelli, Urb. Residencial Electro ferretero Las Malvinas, Urb. Santa Industrial. Cuadrante: Av. Argentina, Av. Ramón Cárcamo, Psje. Ramón Cárcamo, Av. Vicente Morales Duárez, Av. Alfonso Ugarte.

Corte en Comas

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. 13 de enero, A.H. Federico Villareal, P.J. Federico Villareal, A.H. Año Nuevo.

A.H. 13 de enero, A.H. Federico Villareal, P.J. Federico Villareal, A.H. Año Nuevo. Motivo: Limpieza de reservorio.

Sedapal exhorta a los usuarios tomar previsiones con anticipación, almacenar agua de forma responsable y revisar los horarios exactos del corte para evitar inconvenientes durante la jornada de interrupción el miércoles 11 de febrero.