Conductores de E.T. Santa Catalina ponen en duda eficacia del botón de pánico y cámaras: "No da seguridad"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El transporte público continúa siendo víctima de la ola de criminalidad que se vive en el país ya que casi a diario se reporta atentados armados contra conductores, cobradores y hasta pasajeros.

Buses de la E.T. Santa Catalina contarán con cámaras y botón de pánico

En medio de esta crisis, el gobierno de José María Balcázar anunció una serie de acciones para frenar estos atentados. Una de estas medidas será la instalación de cámaras de videovigilancia y botones de pánicos en los buses de las empresas de transporte más afectadas en los últimos meses.

Una de las empresas beneficiadas con la implementación de estos dispositivos será Santa Catalina. Esta línea, que cubre la ruta desde Villa El Salvador hasta el Cercado de Lima, fue atacada en las últimas semanas por extorsionadores que le quitaron la vida a uno de sus conductores cuando se encontraba a metros de su patio de maniobras.

Ahora, sus unidades ya cuenta con cámaras de seguridad y con el botón de pánico el cual permitirá darle aviso a la Policía Nacional del Perú de manera inmediata en caso se de un nuevo atentado armado contra sus buses.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | Choferes de la empresa de transporte E.T. Santa Catalina pusieron en duda la eficacia de las cámaras de vigilancia y del botón de pánico instalados en sus unidades, al asegurar que no garantizan su seguridad frente a la delincuencia.



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Además, las imágenes captadas irán directamente al C4 de la PNP la cual permitirá identificar a los criminales o cualquier persona sospechosa en sus alrededores.

Siguen sin sentirse seguros

Exitosa acudió hasta el patio de maniobras de la empresa en Villa El Salvador para conocer las sensaciones de los conductores con la implementación de estos dispositivos. Y aunque esto podría ser un avance para luchar contra la criminalidad, uno de los choferes puso en duda la eficacia de estos aditamentos cuando salgan a las calles.

Según indicó, las cámaras de videovigilancia y el botón de pánico son un avance en relación con otras medidas, pero que de igual manera no se sienten seguros del todo ya que desconfían de su operatividad.

"No brinda ninguna seguridad, claro que es un gran avance porque antes no teníamos nada, pero no nos da seguridad", indicó.

Es importante precisar que el ministro del Interior, Jorge Zapata, indicó que las imágenes captadas por las cámaras instaladas irán directamente al centro de comando de la PNP para ser sometidas a la inteligencia correspondiente.

En resumen, los conductores de la empresa de transporte Santa Catalina pusieron en duda la implementación de cámaras de videovigilancia y botones de pánico en sus unidades frente a los ataques extorsivos.