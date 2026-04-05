Callao: Desarticulan a la banda "La Vendetta Llanera" que realizaba cobro de cupos bajo la modalidad de extorsión

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional puso fin a las operaciones de la banda criminal 'La Vendetta Llanera' tras una incursión en una vivienda de la urbanización Aeropuerto. El operativo en el Callao permitió la captura de sus integrantes y la desarticulación de esta estructura delictiva que operaba en la zona.

Los detenidos actuaban bajo la modalidad de extorsión

Tras la incursión policial, las autoridades procedieron con la captura de dos ciudadanos extranjeros plenamente identificados. Se trata de Franklin Canelo, conocido en el mundo del hampa como alias "Pellejo", y un adolescente de 16 años de iniciales F.P.A., a quien se le atribuye el apelativo de "Lombriz". Ambos integrarían la estructura operativa de esta banda criminal que mantenía en vilo a los sectores productivos de la zona.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, estos sujetos estarían directamente vinculados con una serie de ataques armados contra unidades de transporte público y mototaxistas.

Su radio de acción se concentraba principalmente en las jurisdicciones de San Martín de Porres y el Callao, donde utilizaban la violencia desmedida para coaccionar a sus víctimas.

El objetivo de estas agresiones era el cobro de cupos bajo la modalidad de extorsión. Según el reporte oficial, "La Vendetta Llanera" exigía pagos ilícitos tanto a establecimientos comerciales como a gremios de transporte, utilizando las ráfagas de disparos contra los vehículos como una medida de presión para obligar a los trabajadores a ceder ante sus demandas económicas.

Hallaron explosivo, municiones, droga y un panfleto extorsivo

Durante la minuciosa inspección del inmueble en la urbanización Aeropuerto, los efectivos de la División de Investigación de Homicidios (Divinhom) hallaron pruebas contundentes que vinculan a los detenidos con actos de alta peligrosidad.

Entre los objetos incautados destaca un artefacto explosivo, abundante munición calibre 9 mm y una motocicleta, vehículo que, según las primeras indagaciones, habría sido la herramienta clave para realizar el reglaje a las víctimas y asegurar la huida tras perpetrar los atentados.

Además del armamento, el registro permitió el hallazgo de un panfleto con manuscritos extorsivos, pieza fundamental para la investigación que confirmaría el modus operandi de la banda.

En el lugar también se decomisó una cantidad significativa de sustancias ilícitas, incluyendo marihuana a granel y múltiples dosis de la droga sintética denominada "tusi", lo que sugiere que la organización también incursionaba en el microcomercialización de estupefacientes en el primer puerto.

Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para determinar si los alias "Pellejo" y "Lombriz" guardan relación con otros hechos de sangre o extorsiones reportadas recientemente en las zonas de Lima Norte y el Callao.