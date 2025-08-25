Betssy Chávez en huelga de hambre: INPE asegura monitoreo permanente ante rechazo de atención médica

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que la ex primera ministra Betssy Chávez anunciara su declaración de huelga de hambre seca, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que la interna se negó a aceptar la atención médica correspondiente.

Betssy Chávez rechaza apoyo médico

Por medio de un comunicado en redes sociales, la entidad reportó que este lunes 25 de agosto se buscó brindarle revisión física, al estar tres días sin ingerir alimentos ni beber agua, lo que, según indicaron, Chávez rechazó.

Tal como señaló la misiva, la expremier también se negó a que le revisaran los signos vitales, por lo que ´procedieron a brindarle información detallada de las consecuencias de su decisión.

#INPEinforma | Comunicado en relación al monitoreo permanente del estado de salud de Betssy Chávez. pic.twitter.com/bY48bi9K2m — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) August 26, 2025

En tal sentido, a las 19:50 horas Chávez volvió a oponerse a ser atendida, por lo que el INPE dispuso un monitoreo permanente de la interna, a fin de salvaguardar su integridad.

En esa línea, subrayaron que las autoridades correspondientes, tanto la Fiscalía de Prevensión del Delito de Villa el Salvador como la Defensoría del Pueblo, están al tanto de las negativas por parte de la exfuncionaria del gobierno de Pedro Castillo.

Expremier solicita transferencia a otro penal

En el documento, se recordó que el pasado míercoles 20, tanto Chávez como otras reclusas, identificadas como Astrid Jinett Valdivia Huamán y Yajaira Santiago, expidieron una solicitud a la Oficina Regional Lima para ser transferidas de manera conjunta a otro penal.

No obstante, el requerimiento no fue aceptado, debido a que, según indicó el INPE, el pedido debe ser impulsado de manera personal y no grupal. Sin embargo, detallaron que el despacho responsable viene evaluando la solicitud.

Descartan amenazas y maltratos

Del mismo modo, indicaron que, mediante el Oficio N° 185-2025-INPE/ORL-EPAMCH-D, presentado el pasado 18 de agosto del año a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, se puntualizó que no existen pruebas de que Betssy Chávez sea objeto de amenazas o maltratos.

Como se recuerda, la ex primera ministra denunció ser víctima de maltratos y amenazas de muerte por parte del personal del INPE, acusación que ha sido desestimada por la resolución citada anteriormente.

En esa línea, el comunicado finalizó manifestando que garantizan el respeto a los derechos fundamentales de todos los internos del país, y que sus actuaciones se dan bajo el estricto respeto del régimen penitenciario y conforme a ley.

De esta manera, se conoció que la expremier Betssy Chávez se negó a recibir atención médica, mientras continúa su huelga de hambre seca. En ese sentido, el INPE anunció monitoreo permanente.