Keiko Fujimori irá a China y Japón: Senado autoriza viaje de la presidenta del 15 al 21 de noviembre

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Senado aprobó autorizar el viaje de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, a China y Japón, del 15 al 21 de noviembre. La visita contempla actividades oficiales en ambos países, entre ellas la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Keiko Fujimori participará en la cumbre APEC en China

Desde las 11:30 a. m. de este miércoles 11 de noviembre, el Pleno del Senado debatió el Proyecto de Resolución Legislativa 22 que proponía autorizar a la presidenta Keiko Fujimori salir del territorio nacional del 15 al 21 de noviembre de 2026.

Con 44 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, se aprobó el viaje de la jefa del Estado del Perú para que participe en las actividades de la cumbre de APEC en Shenzhen, China. Este encuentro reúne a representantes de las economías de la región Asia-Pacífico para abordar asuntos relacionados con el comercio, las inversiones, la cooperación económica y el desarrollo regional.

Posteriormente, la presidenta del Perú viajará a Tokio para sostener una reunión bilateral con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. Este encuentro forma parte de las actividades oficiales consideradas durante su visita al país asiático.

Senado aprueba viaje de Keiko Fujimori.

Autorizan viaje presidencial del 15 al 21 de noviembre

La autorización generó discrepancias entre los senadores debido a que el inicio del viaje de Keiko Fujimori, previsto para el domingo 15 de noviembre, coincide con los últimos dos días de la visita del papa León XIV al Perú.

Pese a las diferencias expresadas durante la sesión del Pleno del Senado este miércoles, la propuesta consiguió los votos necesarios para su aprobación.

"Aprobado el proyecto de Resolución Legislativa 22, que autoriza a la presidenta de la república, Keiko Fujimori, a salir del país del 15 al 21 de noviembre de 2026, para viajar a Shenzhen, China, y participar en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC, y otras reuniones", se lee en el comunicado del Congreso de la República en X.

Keiko Fujimori no despedirá al papa León XIV en Perú

Debido a este viaje, la mandataria Keiko Fujimori no estará presente en la despedida del papa León XIV, quien culminará su visita al Perú el lunes 16 de noviembre con una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

Como se recuerda, tras los cuestionamientos por su ausencia en las actividades finales del santo padre en Perú, que muchos consideran como la representación institucional del país, la mandataria señaló que es católica y practicante, por lo que descartó que su decisión de viajar al extranjero tenga como propósito dejar de lado la llegada de Robert Prevost.

"Jamás se me ocurriría desairar al papa León XIV, soy católica, creyente y practicante, pero en las circunstancias por las que estamos atravesando en el país y con el fenómeno de El Niño también es fundamental participar de las reuniones de APEC", explicó a la prensa.

De esta manera, pese a las diferencias expresadas durante el Pleno del Senado, se autorizó el viaje de Keiko Fujimori a China y Japón del 15 al 21 de noviembre, para cumplir con su agenda que incluye su participación en la cumbre APEC y encuentros diplomáticos.