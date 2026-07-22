Es oficial: Minedu entregará nuevo SUBSIDIO ECONÓMICO a docentes y auxiliares, conoce aquí los requisitos

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de una nueva ley, se ha hecho oficial y ha entrado en vigencia la entrega de un subsidio económico a docentes y auxiliares de instituciones educativas a nivel nacional. Asimismo, este pago corresponde a un beneficio exclusivo que solo se dará una vez durante el desarrollo del presente año.

Ley publicada establece una bonificación extraordinaria

El pasado domingo 19 de julio se publicó la Ley N° 32732 que destaca en el Artículo 6 que aprueba los Créditos Suplementarios para el Financiamiento de Inversiones Públicas Orientadas al Cierre de Brechas, por única vez se dará el otorgamiento a una bonificación extraordinaria de 487 soles para docentes y auxiliares de educación en su condición de nombrados y contratados. Dentro de la normativa se considera a profesores de educación básica y técnico productivo.

"Se autoriza, excepcionalmente y por única vez, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a los gobiernos regionales, durante el Año Fiscal 2026, el otorgamiento de una bonificación extraordinaria de S/ 487,00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), para los docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados de las instituciones educativas de educación básica y técnico productiva", se precisa en el documento.

Ley N° 32732 destaca otorgamiento a bonificación extraordinaria

¿Cuáles son los requisitos para acceder al bono extraordinario?

La resolución expone que el pago adicional está destinado a docentes y auxiliares que formen parte de la Ley de Reforma Magisterial (Ley N.° 29944), la Ley N.° 30328 y la Ley N.° 30493, así como que trabajen en instituciones educativas de educación básica y técnico productiva en Lima y en los gobiernos regionales. Entre los principales requisitos se encuentran:

Mantener un vínculo laboral vigente al momento del pago.

al momento del pago. Estar registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) al 31 de diciembre de 2024.

para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) al 31 de diciembre de 2024. Contar con un registro activo en el AIRHSP al entrar en vigencia esta ley.

Finalmente, esta aprobación por parte del Estado peruano ejecutada por el Ministerio de Educación (Minedu), busca beneficiar con este bono extraordinario a los docentes y auxiliares de instituciones básica y técnico-productiva a nivel nacional. De acuerdo a la medida oficializada en las normas legales de El Peruano, el pago no estará sujeto a cargas sociales ni será considerado para el cálculo de la CTS.