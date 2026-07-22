Crédito suplementario que supera los S/ 9 millones no impactaría en cuentas fiscales, señala el MEF: "Todo está dentro del margen"

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

A pocos días del cambio de gobierno, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, se pronunció sobre el manejo de las finanzas públicas durante la administración de José Balcázar y sostuvo que el próximo Ejecutivo recibirá un escenario económico estable, con recursos disponibles para enfrentar contingencias y una situación fiscal que, según dijo, supera las metas inicialmente proyectadas.

En diálogo con Exitosa, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que su sector ha trabajado no solo en garantizar la disponibilidad de recursos, sino también en fortalecer las capacidades de respuesta de los gobiernos regionales y locales frente a posibles emergencias, como la ocurrencia del fenómeno de El Niño u otros desastres naturales.

Asimismo, rechazó que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en materia presupuestal puedan comprometer las cuentas fiscales del país y afirmó que todas las medidas se encuentran dentro de los márgenes permitidos.

Destacan preparación para atender emergencias

Durante la entrevista, Acuña explicó que, debido al próximo cambio de gestión, ya no será posible conformar un equipo de contingencia desde el actual Gobierno. Sin embargo, aseguró que se dejarán recursos e instrumentos para que las nuevas autoridades puedan actuar de inmediato ante cualquier eventualidad.

"Eso va a estar en la línea de lo que se va a hacer, entiendo la administración que se retira, porque nosotros ya no tenemos tiempo para poder armar un equipo de contingencia. Lo que estamos dejando son los recursos para que ellos puedan operar", afirmó.

El ministro agregó que el MEF capacitó a más de 900 funcionarios de todo el país en procedimientos de abastecimiento para situaciones de emergencia, una medida que, según indicó, permitirá agilizar la respuesta de las autoridades regionales y municipales.

"Hemos capacitado en todo lo que corresponde a una guía de abastecimiento para situaciones de emergencia a más de 900 funcionarios a nivel nacional. Eso no se ha hecho antes; nosotros estamos trabajando en esa línea y estamos sacando guías metodológicas que van a facilitar para que los gobiernos regionales y locales modifiquen sus presupuestos ante la atención de un fenómeno tan grave como el que se va a presentar", señaló.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, se pronunció sobre el crédito suplementario que supera los S/ 9 millones y aseguró que esta medida no afectaría las cuentas fiscales.



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Afirma que las cuentas fiscales quedan fortalecidas

Otro de los temas abordados fue el impacto del crédito suplementario aprobado por el Ejecutivo. Sobre este punto, Acuña descartó que dicha medida represente un riesgo para la estabilidad fiscal y aseguró que existe suficiente margen presupuestal para responder a futuras necesidades.

"Lo descarto totalmente. Ya lo hemos sustentado, le hemos alcanzado un informe al órgano de control del Ministerio de Economía que nos cuestionó el tema. Hemos señalado con claridad que todo está dentro del margen" , enfatizó.

El ministro resaltó que el Gobierno dejará un déficit fiscal inferior al previsto inicialmente y explicó que esa diferencia permitirá utilizar recursos para atender diversas eventualidades.

"Si la meta del déficit era 1.8 este año y la estoy dejando en 1.3, todo ese espacio fiscal es factible de poder ser utilizado para la atención de lo que se requiera por parte de la administración. Si es el fenómeno de El Niño, se verá; si es seguridad también se verá y si aparece algún otro desastre, pues entendemos que estamos dejando créditos contingentes por más de 2.000 millones de dólares", sostuvo.

Las declaraciones del ministro Rodolfo Acuña buscan transmitir confianza sobre la situación económica que heredará el próximo gobierno. Mientras se concreta la transferencia de mando, el titular del MEF sostiene que la actual administración deja una economía con espacio fiscal, recursos disponibles y herramientas para responder ante emergencias, asegurando que las cifras serán el principal respaldo de la gestión realizada durante el gobierno de José Balcázar.