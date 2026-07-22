Javier Milei defiende a Argentina de las críticas tras la derrota en la final del Mundial 2026

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 no solo dejó tristeza entre los hinchas, sino también una inesperada polémica internacional. En medio de los cuestionamientos contra el país, Javier Milei apareció en escena para defender a los argentinos y lanzar un contundente mensaje desde sus redes sociales.

Milei responde tras la derrota de Argentina

La selección argentina perdió 1-0 contra España en la final del Mundial 2026 del domingo. Pero el tema del partido pasó volando a segundo plano cuando arrancaron a circular comentarios y críticas contra los argentinos desde diferentes partes del mundo.

Ante el creciente revuelo, el presidente Javier Milei utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen del mapa de Argentina pintado con los colores de la bandera nacional. En la publicación se podía leer la frase: " Ahora el mundo va a ver donde puede llegar un país lleno de argentinos ".

Como ya se veía venir, el mensaje del presidente no pasó desapercibido. Sus seguidores comenzaron a reaccionar y varios comentarios e cayeron de frente a los extranjeros que viven o estudian en Argentina, pidiendo ajuste en la salud y educación para que no sea gratis.

Horas antes, Milei ya había realizado una publicación algo más misteriosa ante las acusaciones y comentarios negativos contra los argentinos. El presidente compartió la frase en inglés: "You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life".

Luego explicó que la traducción sería: "¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que defendiste algo en algún momento de tu vida". Además, aclaró que algunas personas atribuyen la frase a Victor Hugo y no a Winston Churchill.

Famosos se sumaron a las críticas

La reacción de Milei se produjo luego de que diversas personalidades internacionales cuestionaran a Argentina. Entre los nombres mencionados se encuentran los actores Javier Bardem y Samuel L. Jackson, el escritor Arturo Pérez-Reverte y la cantante española Rosalía.

El caso de Rosalía llamó especialmente la atención, pues sus comentarios generaron el enojo de varios seguidores argentinos. Incluso, algunos fanáticos comenzaron a promover la devolución de entradas para sus presentaciones en el Movistar Arena, programadas para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Ante la presión y el malestar generado, la cantante terminó ofreciendo disculpas públicas. El episodio aumentó todavía más la controversia y convirtió el debate posterior a la final del Mundial en un verdadero cruce internacional de mensajes, reclamos y reacciones en redes sociales.

Así, el presidente Javier Milei defendió a Argentina frente a las múltiples críticas surgidas tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026.