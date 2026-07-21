Gobierno oficializa nuevo día no laborable en esta región de Perú: ¿Cuándo es y quiénes serán beneficiados?

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno oficializa nuevo día no laborable en el mes de julio. Conoce cuál es la fecha exacta, el motivo detrás de la medida y quiénes se verán beneficiados con ese descanso, de acuerdo a la Ley N.° 32734.

Gobierno declara nuevo día no laborable en julio: ¿Por qué?

Muchas personas esperan el mes de julio para disfrutar de unas merecidas vacaciones aprovechando los feriados nacionales del 28 y 29 por Fiestas Patrias. Sin embargo, de acuerdo a la Ley Nº 32734, habrá un día no laborable más, pero en una determinada región del país.

La norma promulgada por el Gobierno de José María Balcázar y publicada en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, precisa que cada 10 de julio de cada año será día no laborable solo en la provincia de Tambopata, con el propósito de rendir homenaje a la fundación histórica de Puerto Maldonado, en el departamento de Madre de Dios.

Con ello, las autoridades buscan facilitar la participación de la ciudadanía en las actividades conmemorativas organizadas en ese día, en el principal centro urbano de la selva sur peruana y la puerta de acceso a la Amazonía.

Día no laborable cada 10 de julio: ¿Quiénes serán beneficiados?

La norma fue aprobada por el Congreso de la República y posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo, quedando oficializada con su publicación en El Peruano.

La disposición también precisa que el día no laborable el 10 de julio de cada año beneficiará a los trabajadores de las entidades públicas y del sector privado que prestan servicios en la provincia de Tambopata, conforme al régimen laboral que les corresponda.

Asimismo, el documento oficial destaca que la Municipalidad Provincial de Tambopata y los gobiernos locales de su jurisdicción, en coordinación con el Gobierno Regional de Madre de Dios y las entidades competentes, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios esenciales durante la jornada no laborable.

Feriados que restan en 2026

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Es así como el Gobierno oficializó la Ley N° 32734 que establece que el 10 de julio de cada año sea declarado día no laborable en la provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, con motivo del aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado.