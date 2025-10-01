Congreso apelará decisión del PJ que ordena la pensión vitalicia a Pedro Castillo

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Procuraduría del Congreso de la República apelará la reciente decisión del Poder Judicial (PJ) luego que declarará fundada la demanda del expresidente de la República, Pedro Castillo.

Congreso apelará decisión del Poder Judicial

Este jueves 2 de octubre, el Congreso apelará la decisión que otorga la pensión vitalicia a Pedro Castillo por haber ejercido el cargo de presidente entre julio de 2021 y diciembre del 2022.

Este 1 de octubre, el PJ declaró fundada la demanda interpuesta por Pedro Castillo en contra de la decisión del Congreso que rechazó su apelación en el 2024. La demanda fue resuelta por el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio que declara nula la carta y resolución que impedía la pensión vitalicia a Castillo. Ahora, la Procuraduría del Parlamento buscará apelar la decisión, nuevamente.

"Este jueves 2 de octubre, la Procuraduría del Congreso de la República presentará una apelación a la decisión del Poder Judicial que dispone otorgar pensión vitalicia al expresidente de la república Pedro Castillo Terrones", indica el comunicado.

#CongresoInforma | La Procuraduría del Congreso de la República presentará una apelación a la decisión del Poder Judicial que dispone otorgar pensión vitalicia al expresidente de la república Pedro Castillo Terrones. pic.twitter.com/kCD49BQshI — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 2, 2025

Poder Judicial otorgó pensión vitalicia para Castillo

El exjefe de Estado interpuso un proceso de amparo al considerar que se estaba vulnerando sus derechos al quitarle la pensión vitalicia por decisión del Congreso en marzo y mayo de 2024. Por ello, la defensa legal del expresidente presentó la demanda el 30 de mayo del mismo año.

Este 01 de octubre, con la decisión del juez Alexis Johan Anicama Budiel , se argumentó que existió una diferencia de trato a diferencia de otros expresidentes que también están denunciados constitucionalmente, como el caso del exmandatario Alberto Fujimori.

Por ello, Anicama Budiel indicó que se había vulnerado el derecho a la igualdad al aplicar criterios contradictorios para casos equivalentes. Dentro de la demanda se solicita que el Congreso emita un nuevo pronunciamiento otorgando la pensión a Pedro Castillo y se paguen los costos procesales.

"Nula la Carta N° 543-2024-DRH-DGA/CR de fecha 22 de marzo de 2024, y la Resolución N° 133-2024-DGA-CR de fecha 14 de mayo de 2024; en consecuencia, se ordena a la emplazada proceda a emitir un nuevo pronunciamiento, debiendo de otorgar al ex Presidente Pedro Castillo la pensión vitalicia correspondiente, teniendo en cuenta lo señalado en la presente sentencia", indica la resolución.

Con una nueva resolución del Poder Judicial, el Parlamento reiterará su pedido de excluir el pago de pensión vitalicia para el exjefe de Estado, Pedro Castillo. Este jueves, la Procuraduría presentará su apelación.