Óscar Arriola no podrá realizar muchas de sus metas como jefe de la PNP, según Velásquez Quesquén

En diálogo con Exitosa, el expremier Javier Velásquez Quesquén indicó que el nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, no podrá realizar todas sus propuestas para 'limpiar' su institución. "Vivimos en uno de los gobiernos más inestables políticamente", justificó.

Comandante Arriola no podrá realizar metas

El excongresista señaló que muchas de las metas que el comandante Arriola se ha planteado "no las va a poder realizar", pese ha haberlo manifestado en la ceremonia de su designación.

"El tiempo que queda no alcanza, ayer lo he escuchado al comandante general cuando ha asumido el cargo (...) creo que mucha de las metas que se ha planteado no las va a poder cumplir ", señaló.

En tal sentido, Velázquez Quesquén no fue ajeno a mostrar su postura sobre la realidad que atraviesa el Gobierno de turno de Dina Boluarte.

"Vivimos en uno de los gobiernos más inestables polítcamente de los últimos treinta años (...) con este desorden, con esta inestabilidad, con esta ingobernabilidad se está manejando este país", aseveró el exparlamentario.Asimismo, reconoció que el comandante de la PNP "tiene una carrera reconocida".

El nuevo cargo de Óscar Arriola

El excongresista y expresidente del Consejo de Ministros, Javier Velázquez Quesquén, se pronunció sobre la nueva designación de Óscar Arriola como nuevo comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Lo que hay que decirle al país es lo cierto. La política de seguridad como cualquier política pública se construye, cierto sobre buenos elementos, creo que el general Arriola tiene una trayectoria (...) si no hay un compromiso político esto no va a funcionar, el tema de luchar contra la extorsión, contra el sicariato, contra el crimen colectivo", manifestó en un principio.

Acto seguido, explicó que la razón por la cual no se ha podido combatir contra estos delitos es que en el actual Gobierno han habido "seis ministros del Interior".

"La Policía por mandato de la Constitución tiene obediencia debida con respecto a la presidenta que es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el ministro que en este sector tiene realmente responsabilidad. Ojalá que por lo menos puedan sentar una seria política de seguridad, el tiempo que queda no alcanza", opinó el exparlamentario de la República.

