Bus de Vipusa es atacado a balazos con pasajeros a bordo a pocas horas del paro de transportistas

01/10/2025

Durante la noche del 1 de octubre, un bus de la empresa Vipusa fue atacado a balazos cuando circulaba lleno de pasajeros en la zona del Puente América, en San Juan de Miraflores.

El hecho ocurrió a pocas horas del inicio del paro de transportistas convocado en Lima y Callao, lo que ha incrementado la tensión en el sector.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad recibió dos impactos de bala, lo que obligó a los pasajeros a tirarse al suelo para protegerse de los disparos.

Uno de los proyectiles habría rozado al conductor, quien no ha sido identificado hasta el momento. Tras perpetrar el ataque, los agresores escaparon a bordo de una motocicleta lineal, una modalidad frecuente en hechos de sicariato y extorsión.

Las imágenes difundidas tras el atentado muestran los segundos de pánico que vivieron las personas a bordo, reflejando la grave crisis de inseguridad ciudadana que afecta a Lima Metropolitana.

Pasajeros atemorizados y chofer herido

El bus cubría su ruta habitual cuando fue interceptado por los delincuentes. Los pasajeros, sorprendidos por el tiroteo, buscaron protegerse echándose al piso del vehículo para evitar ser alcanzados por las balas.

La bala que rozó al chofer incrementó la alarma entre los ocupantes, aunque, por fortuna, no se registraron víctimas mortales. Sin embargo, el ataque confirma la vulnerabilidad de los transportistas en medio de amenazas y cobros de cupos por parte de organizaciones criminales.

Este hecho se suma a otros episodios recientes de violencia en contra de empresas de transporte urbano, lo que ha motivado a que varios conductores decidan suspender sus labores en señal de protesta y para exigir mayor seguridad en las calles.

Antecedentes de violencia contra Vipusa

El ataque en San Juan de Miraflores no es un caso aislado. El pasado 23 de septiembre, otra unidad de la misma empresa fue víctima de un atentado en Villa El Salvador, en la avenida Mateo Pumacahua. En aquella ocasión, los sicarios dispararon directamente contra la cabina del conductor, dejándolo gravemente herido.

La víctima, que apenas llevaba dos meses trabajando en la empresa, fue trasladada de emergencia al Hospital de Villa El Salvador con pronóstico reservado. Los familiares denunciaron que el ataque estaría vinculado a extorsiones de bandas criminales, un patrón que coincide con lo ocurrido en el reciente atentado en San Juan de Miraflores.

Los ataques consecutivos generan preocupación no solo entre los transportistas, sino también en los usuarios que diariamente dependen de estas unidades para movilizarse. El hecho ocurre en medio de un escenario marcado por el paro de transportistas del 2 de octubre, donde se reclaman acciones concretas del Estado para frenar la inseguridad y garantizar condiciones mínimas de trabajo.